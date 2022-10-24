主場發威狂追8局　艾倫挫周躍龍北愛再捧盃

麥克艾倫周日在江東父老支持下，成功衞冕北愛爾蘭桌球公開賽，以9比4擊敗中國的周躍龍袋走生涯第7個排名賽冠軍，並取得冠中冠的參賽入場券。

有「小鋼炮」之稱的麥克艾倫成功瘦身後，狀態甚勇，在決賽面對前世界盃盟主周躍龍即使一度落後1比4，但隨後頻頻「起迫」，第8局起更打出6Cue50+，至第13局更轟出1Cue109，並向對手送蛋奠定勝局，連贏8局在家鄉「冧莊」，保持14場連勝紀錄，奪走冠軍兼袋走8萬英鎊的獎金，並趕上即將開戰的冠中冠賽事尾班車。

「這是非常自豪的時刻，因為我贏了兩屆北愛爾蘭錦標，我以前從未想過可以做到的。」麥克艾倫形容在家鄉捧盃的感覺令人瘋狂：「真的很瘋狂，我沒有想過會成真，要贏得個人賽已經是很困難，所以我以衞冕冠軍身份參戰只想做好每一場，爭取每一分，不放棄任何機會。」

「在最後一節走入場館，就如進入了足球場，觀眾唱着《甜蜜的嘉露蓮》完全感覺不到在桌球館內，真是很特別，我常說為自己是北愛爾蘭人感到自豪，很多謝家人及球迷的支持，我相信自己要開始向他們作出回報。」麥克艾倫在本周公布的最新世界排名上，將跳升一位至第9。