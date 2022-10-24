為港會搏盡！慈夫基奧：做個好榜樣畀仔

港會開季以來演出令人驚喜，當中基奧（Paul）成功在前線發揮作用，絕對是功不可沒。但這位中鋒今季加入港會前，原來曾再次收到中甲球隊的邀請，但最終基奧仍選擇重返港超，全因他希望有更多時間照顧家人，並通過其在場上奮鬥的身影，培養其長子日後成為港隊一份子。

於2008年加盟傑志的基奧，輾轉到過多間本地球會效力，或許他沒有細膩腳法，但憑着其強壯的身驅在前線衝鋒陷陣，仍足以令對方防線疲於奔命。今季基奧加盟港會後，火速成為隊中主力，他認為球隊踢法適合其發揮：「我喺球隊嘅角色，係要保持控球權，喺禁區等待兩邊傳中，嘗試爭贏高波。我覺得今年喺自己嘅最佳位置比賽，或者未必入到波，但可以製造入球機會。」港會今季開局表現不俗，Paul對此感到高興，希望幫助球隊爭奪聯賽中游位置：「喺今季港超入面，有6至7支球隊嘅實力唔係相差太遠，所以港會可以嘗試挑戰中游位置，如果我哋真係以此作目標，就要盡全力去爭取。」

Paul在本地球壇打滾多年，相信球迷不會對他感到陌生，不過他坦言之前並不打算長居香港：「曾經好想離開香港，問吓經理人可唔可以帶自己去其他地方落班，我冇諗過會長時間喺香港生活。」回想當年20歲的基奧來港「搵食」，距今已超過14年，在這些年間，基奧在「香港地」結婚並成家立室。凡事以家庭為先的基奧，今夏曾推卻中甲球隊之邀請：「唔係錢嘅問題，但如果我離開咗香港，就會淨番我老婆、啱啱出世嘅BB同埋大仔，我擔心太太未必可以應付所有嘢，加上BB太細個，唔方便跟埋去內地，所以放棄咗呢個機會。」

身高近1米90的基奧，擁有一身肌肉，外觀看起來極具震懾力，但當談起其8歲長子Oskar時，臉上便迅速掛起笑容，慈夫Mode全開，向記者分享Oskar踢足球的片段，大讚兒子足球天賦比自己優勝：「Oskar好有足球天份，我可以講佢將來踢波一定會好過我！」常說身教重於言教，Paul似乎深明這個道理，直言希望在球場上為兒子而戰，令Oskar可以從觀看比賽中學習：「囝囝成日睇我比賽，有次香港隊去台灣，老婆都帶埋阿仔一齊去睇比賽，好希望佢喺專注足球嘅環境下成長。」

對於Oskar足球路的發展，基奧盼望他可以成為港隊一員，並且成功外流：「我覺得佢之後可以成為港隊球員，亦希望佢可以去歐洲踢波。」

【基奧檔案】

出生日期：1988年 2月 2日（34歲）

身高：1米89

司職：前鋒

球衣號碼：25

*曾效力本地球隊：傑志、大中、夢想駿其、冠忠南區、香港飛馬

現效力球隊：港會

*只列部分