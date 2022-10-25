C朗迎審判日　會晤坦哈格決定曼聯前途

C朗拿度早前因拒絕上陣兼提早離場，被曼聯判停賽同禁操處分，呢位葡萄牙球星周二(25日)解禁即迎「審判日」，據報將重返卡寧頓訓練基地同領隊坦哈格會面，希望解決今次紛爭。消息指坦哈格要C朗就事件道歉，並承諾會遵守球會定下嘅紀律，先會容許佢再次上陣，而關於1月轉會嘅話題亦可能係會議內容之一。

C朗喺上星期對熱刺完場前「一走了之」，事後被罰對車路士一仗停賽，並禁止同一隊操練，有關禁令喺周日(23日)完結，由於星期一(24日)係休息日，所以C朗周二會正式解禁回歸，並會喺罷踢事件後首次同坦哈格見面「攤牌」。坦哈格日前表明「C朗仍係計劃一部份」，但消息指前提係C朗要正式向佢道歉，並承諾之後會遵守紀律。

坦哈格日前表示：「C朗嘅足球成就非常輝煌，但佢要明白，頂級賽事嘅關鍵係『當下』，所有人都會因『當下』嘅行為受到批判，而唔係年齡或者名氣。」C朗喺事件後亦曾喺社交網發文解釋，但並冇作出道歉，如果雙方喺今次會面能夠冰釋前嫌，C朗有望喺周五(28日)凌晨歐霸盃對舒列夫一仗復出。

除咗短期嘅上陣問題外，1月轉會亦可能係會面議題之一，早前有報道指坦哈格打算1月放走C朗，另外物色新前鋒，而C朗希望離隊亦係公開秘密，消息指車路士班主保利對佢仍非常賞識，有可能會出手斟介，而意甲勁旅拿玻里亦係潛在買家之一。