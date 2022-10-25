拿度復出挑戰巴黎大師賽　與祖高域同場競逐

剛榮升做父親的西班牙球王拿度，將於本月底的巴黎大師賽復出，為年底最高榮譽的ATP年終賽作準備，而早前塞爾維亞球星祖高域亦落實在巴黎亮相，連同世界「一哥」艾卡華斯等一眾新星爭逐，網壇將再熱鬧起來。

拿度的教練莫亞在西班牙接受訪問時證實這位「22貫」球王的復出時間表：「希望拿度在巴黎有精彩表現，為都靈的ATP總決賽做好準備。」拿度自上月利華盃與費達拿拍檔雙打為好友告別後，回家陪伴愛妻待產，並其後一直休戰享受當爸的樂趣。

今年先後贏得澳網及溫網冠軍，並闖入溫布頓4強的拿度，因傷患問題自美網後已沒有在巡迴賽上亮相，僅出戰了利華盃的雙打賽，而他自孩子出世後則在自己的拿度學院訓練，以提升狀態。值得一提是拿度過去未試過贏巴黎大師賽及年終賽，這將是他參賽的一個動力。「他不是強求去奪標，但想爭取最好成績，我們要有希望及幻想，因為拿度的競爭力隨處可見。」莫亞補充。拿度過去8次參加巴黎大師賽，最佳成績是07年獲亞席。

下周舉行的巴黎大師賽將會非常熱鬧，前世界「一哥」祖高域亦會參賽，而且同時世界頭三位的球手也是今季第二次在同一個比賽出現。至於周一公布的新世界排名，排第二的拿度在TOP3的周數達到673周，超越了祖高域的672周，僅次於剛退役的紀錄保持者費達拿（750周）。