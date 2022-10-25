【官宣】卡域克擔任米杜士堡領隊打護級戰

英冠球隊米杜士堡正式宣布聘請卡域克擔任領隊，呢位前曼聯看守領隊上年年尾「不敵」蘭歷克，黯然離開紅魔鬼，相隔1年終於有機會再教波，目標係協助陷入水深火嘅米杜士堡護級成功。

米杜士堡10月初炒咗主帥韋達後，隨即邀請卡域克執教，但呢位41歲前英格蘭國腳一度婉拒，依家又改變主意接受工作，佢話：「好高興來到米杜士堡，我喺東北長大，完全明白足球對大家嘅意義，成為米杜士堡領隊係一種真正榮幸。」

卡域克9歲時候曾經喺米杜士堡受訓，今次可以話係回歸母會，希望為球隊作出重要貢獻。米杜士堡今季英冠16戰僅4勝5和7負排尾四，深受降班威脅，卡域克未來工作唔易做。

蘇斯克查上年11月被曼聯解僱後，卡域克臨危受命領軍，帶隊踢3場比賽，取得2勝1和，包括歐聯擊敗維拉利爾，英超分別打和車路士同贏阿仙奴，表現受到好評。

不過，曼聯管理層卻選擇信名牌，請來德國名宿蘭歷克擔任看守領隊，卡域克只能黯然辭職，佢今次執教米杜士堡，正好把握機會捲土重來。