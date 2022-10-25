歐聯爭出線大直路　祖記A米迎生死戰

意甲褪色勁旅祖雲達斯，於歐聯H組第5輪作客賓菲加。「祖記」整體實力大不如前，作客歐洲列強成績甚曳，近4場歐聯作客只得1和3負。賓菲加今季表現非常穩定，上輪作客巴黎聖日耳門都保持不敗，今場若擊敗「祖記」更可提前出線，鬥心不容懷疑，主勝玩得過。（Now 646周三凌晨3時直播）

祖雲達斯實力倒退

祖雲達斯現時只得3分，落後賓菲加及巴黎聖日耳門5分，要出線必定要今場以及下仗鬥ＰＳＧ全勝，攞晒6分之餘，仲要望賓菲加最後一戰鬥海法馬卡比全失3分先有機會，真係難過登天。

不過「祖記」已經唔係以前嗰隊歐洲勁旅，前季同上季喺意甲只攞第4，今季跌Watt速度更加劇，依家只排第8，喺意甲已經冇咗昔日風采，出到歐陸戰場更加大鑊，尤其作客例必腳軟，近4場歐聯作客只得1和3負。

賓菲加連續兩場大戰表現出色，先於歐聯作客ＰＳＧ踢成1比1，上周末葡超榜首大戰亦擊敗波圖，狀態奇佳。祖奧馬里奧同拉法施華呢對攻擊組合極有化學作用。唔講唔知，原來賓菲加都算剋住「祖記」，近5次歐洲賽交手獲3勝1和佳績，而且賓菲加近9場主場更獲8勝1和，主場威力強勁，今場好大機會贏波提早出線，主勝抵玩。

歐聯E組亦爆發生死戰，克羅地亞球隊薩格勒布戴拿模主場迎戰AC米蘭。兩隊同樣1勝1和得4分，今仗輸波一方隨時出局，可謂不容有失，論牌面AC米蘭肯定高一線，但佔主場之利嘅薩格勒布戴拿模定必堅守城池，加上佢哋近4仗歐聯3次開2球或以下，慣打守勢波，捧中位數2.5球嘅入球細屬明智之選。（Now 645周三凌晨3時直播）

直播表

周三0:45am 歐聯 西維爾 Vs 哥本哈根

Now 644

周三0:45am 歐聯 薩爾斯堡 Vs 車路士

Now 643

周三3:00am 歐聯 多蒙特 Vs 曼城

Now 643

周三3:00am 歐聯 賓菲加 Vs 祖雲達斯

Now 646

周三3:00am 歐聯 薩格勒布戴拿模 Vs AC米蘭

Now 645

周三3:00am 歐聯 RB萊比錫 Vs 皇家馬德里

Now 644