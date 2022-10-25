梅菲「切胃」展開新生活：20年前應該要做　

前世界桌球冠軍「魔術師」梅菲自爆已進行了「切胃」手術，展開了人生新一頁，他形容體重問題困擾多年，令他身心都受創，他坦言：「我真是希望20年前已經完成，我的生活會有更好的改變。」

40歲的梅菲一身肥大的身軀已成為了他在桌球壇的一個標誌，但肥伴問題對他困擾多年，背後的痛苦真是「有苦自己知」；而他近日接受訪問時表示在今夏已進行了胃袖狀切除手術，「我的體重問題影響整個生活，讀書時期我已經是肥仔，15歲開始節食，很多事情都令我很拘束，精神狀態曾跌落臨界點，感到沮喪及焦慮，甚至不想出門，更試過在街上大叫，要找醫生幫助。」所以如果有得選擇，梅菲直言早20年前便進行手術。

因為肥伴的關係，令梅菲的身體負荷很大，一直病痛多，肩頸的傷患更是一直困擾，他曾表示在比賽中每打一桿都很痛苦。梅菲是僅有能夠包攬世界賽、全英賽及大師賽「三冠」的其中一名球手，他表示手術後有重生的感覺:「其實我現在什麼都可以食，但不能吃太多，體重是在下降中，而選擇食物上我都較為謹慎，會計算一下卡路里。」

事實上，近年不少桌球手都成功減磅，並在事業上再有好成績，「巫師」希堅斯及剛捧走北愛爾蘭公開賽冠軍的麥克艾倫都是成功個案，而梅菲都期望這個轉變可以令自己事業再有突破，「坦白講我希望世界排名上可以再提升，我未試過叫自己是世界第一。」