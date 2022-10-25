1億先生顯身價！迪比利今年助攻直逼美斯

5年前以1億歐元轉會費由多蒙特加盟巴塞隆拿嘅奧士文尼迪比利，曾經被嘲諷為「世紀水貨」，呢位25歲法國國腳2022年大踢身價波，今年喺西甲已經貢獻16次助攻，歐洲5大聯賽僅次於美斯，成為巴塞進攻發動機。

奧士文尼迪比利效力巴塞以來，有唔少時間養傷，亦試過違反紀律，操練遲到，曾經多次傳出會被賣走。不過，踏入2022年後，迪比利表現大爆發，結果令巴塞改變主意，今夏同呢位翼鋒續約。

奧士文尼迪比利今季愈戰愈勇，喺西甲射入3球及5次助攻，同皇馬當紅翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞一樣創造8個聯賽入球。

由2022年1月計起，奧士文尼迪比利今年喺西甲已有16次助攻，歐洲5大聯賽之中，僅比「一哥」巴黎聖日耳門球王美斯少3次，同奇雲迪布尼並列第2位，可見迪比利創造力已達世界頂級。

羅拔利雲度夫斯基可以不斷為巴塞入波，都要多得奧士文尼迪比利提供源源不絕嘅機會，巴塞想喺周四(27日)凌晨歐聯生死戰擊敗拜仁慕尼黑，奧士文尼迪比利將擔當關鍵角色。