鞏固歐聯出線　車路士開火搶分

歐聯E組形勢緊湊，暫居榜首嘅車路士，將會作客次名薩爾斯堡。目前小組4隊最多只有3分差距，車路士出線仲未穩陣，今場絕對不容有失，不過「藍戰士」自從由領隊樸達執教後表現回勇，尤其作客表現相當穩定，近4仗作客3勝1和，今場有力開出客勝。（Now 643周三凌晨零時45分直播）

車路士喺樸達上任後，領軍踢8場比賽有5勝3和佳績，成績得到反彈嘅最大原因係後防重拾穩健，無論佢哋排出嘅陣式係三中堅或者三中場，都係以鞏固防守為大前提，球隊對上6場賽事有5場保持不失球，喺防守得到保障之下，只要國腳級嘅美臣蒙特、史達寧、奧巴美揚等高質攻擊球員把握到一次機會，往往就能一擊即中，將對手嘅防線缺口攻破。

更重要係車路士球員歐聯經驗豐富，出線關鍵時刻發揮會更加穩定，佢哋對上兩輪歐聯「雙殺」意甲勁旅AC米蘭，兩場分別清脆贏3比0同2比0，證明球隊實力同經驗兼備，今場遇弱可以更放心捧場。

薩爾斯堡攻力疲弱

薩爾斯堡喺小組1勝3和排次席，不過佢哋近兩輪面對同組最弱嘅薩格勒布戴拿模，只有1和1負僅取1分，表現令人失望，疲弱嘅進攻力難以對車路士構成威脅，「藍戰士」今場可以放膽進攻，有望作客全取3分，客勝值得支持。