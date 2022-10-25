香港壁球公開賽強勢回歸　世界精英雲集香港

屬世界白金級別賽事的「香港壁球公開賽」暌違3年回歸，將於11月28日至12月4日於香港壁球中心及香港公園體育館舉行，賽事吸引近90位來自世界各地頂尖球手參賽。

「香港壁球公開賽」被列為「世界職業壁球員協會」世界巡迴賽下的最高級別—白金級別賽事，今屆賽事精英雲集，有近90位世界頂級球手參加，獲大型體育事務委員會頒發的「M」品牌。男子組方面，世界一哥、上兩屆奪得亞軍的埃及球手費華域、排名第2的維西蘭球手保高爾列為1、2號種子，至於衛冕的蘇奧巴治則為4號種子。女子組方面，世界一姐、來自埃及的蘿雲歌雅及世界排名第2的舒雅賓妮亦有參賽，爭取個人賽事第2冠。

香港隊將派出4男5女出戰，包括:男子隊的梁子軒（世界排名50）、劉子均（世界排名62）、黃祉謙（外咭）、鄧銘漮（外咭），及女子隊的何子樂（世界排名36）、李嘉兒（世界排名45）、湯芷穎（世界排名57）、鄭雅晴（外咭）及馮靖晞（外咭）。

首3輪賽事將於香港壁球中心舉行，半準決賽、準決賽及決賽則移師至香港公園體育館上演。門票將於 10 月 28 日起在香港壁球總會辦事處公開發售，購票詳情請致電2523 2225 查詢 或 瀏覽大會官方網頁（www.hksquashopen.com）。