藍紅決　神騏小子有信心反撲　余理洋指叫胡最難打

甲一總決賽Game 3，香港東方和南華周三（26日）晚於灣仔修頓場館再演激戰。南華上下包括年輕球員於總決賽愈戰愈勇，協助球隊於系列賽獲得兩連勝，再贏一場即可成功衞冕。不過，落後的香港東方士氣未受打擊，背水一戰力爭實現「神奇劇本」！（on.cc東網於周三晚上8時40分直播，SCAA Basketball、香港東方籃球隊HK Eastern Basketball Team及睇體Facebook同步直播）

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南華Game 2以65比59險勝香港東方，距離封王只差一場勝仗，上場交出12分3籃板的射手余理洋（Nathan）表示，「叫胡」反而最危險，球隊今場會更加集中應戰：「系列賽每到『叫胡』那場就最難打，東方在Game 3已經沒有退路，他們今場肯定會變得更危險、更難應付！」

東方上仗在防守端「重點招呼」朱亮，令他在內線打得相當吃力，半場未有得分，全場僅入9分。而面對「巨人」卜聿揚強攻籃底，他和陳曉峰相繼錄得3次犯規，葉耀邦更有4犯，使南華防守上縛手縛腳，第2、3節均落後對手。Nathan大讚年輕球員逐漸上力，成為取勝關鍵：「上場犯規問題影響到我們的防守節奏和強度，南華向來倚重防守取勝，所以第三節有點分心，讓東方打出氣勢。 第4節我們再集中防守，透過快攻創造更多得分機會，進攻上亦變得流暢，邦邦（葉耀邦）、元仔（曾湛元）和隆仔（張延隆）進攻籃板和得分都有很大貢獻。」

楊睿騏有望披甲搏殺

東方Game 2展現爭勝決心，「神騏小子」楊睿騏（Ricky）狀態大勇轟入全隊最高18分，另加6個籃板和4次助攻，不過他在第4節尾段傷退，最終東方以6分告負。事實上，東方此戰明顯加強防守，成功減低對手得分，籃板球亦比G1多13個。Ricky賽後向球迷大派定心丸，表示傷勢無大礙，有信心球隊可以反撲對手：「防守上我們有進步，大家都落力搶籃板，如能保持第二場的防守，再配合更流暢的進攻，第3場勝利會屬於我們。」

頭場女甲又演「東南大戰」

同日頭場於晚上7時上演，同樣由東方大戰南華合演女甲名次賽。今季女甲競爭激烈，常規賽結束後，由於東方、南華、均安及安邦同分，4隊將打附加賽定最終名次，決定下季降班之球隊。

10月26日賽程

7:00pm 女甲名次賽 東方Vs南華

8:40pm 男子甲一 香港東方Vs南華

地點：灣仔修頓場館

門票：90元，學生及長者優惠票60元

網上售票安排：

周三上午10時於Cityline購票通發售