美斯製造4入球　PSG狂勝7比2出線歐聯16強

周三(26日)凌晨歐聯H組出現瘋狂賽果，巴黎聖日耳門(PSG)主場以7比2大勝海法馬卡比，提早一輪取得出線16強資格。美斯今仗創出多項驚人紀錄，包括以35歲零123日成為歐聯史上單場入2球及2次助攻嘅最大年齡球員，呢位阿根廷球王果然老而彌堅。

兩隊實力距離懸殊，PSG上半場19分鐘打開紀錄，基利安麥巴比橫傳，美斯禁區左路巧妙射入，之後麥巴比亦喺相同位置入1球。

PSG攻勢陸續有來，美斯傳畀尼馬射成3比0，以色列球隊海法馬卡比雖然由後衞錫克頂入1球，但美斯喺禁區外起腳入網，PSG上半場已經領先4比1。

換邊之後，海法馬卡比再由錫克入波，追至2比4，但PSG繼續主攻，由基利安麥巴比、卡路士蘇拿各1球，加上對手戈德堡擺烏龍，最終大勝7比2。

美斯當選今場官方最佳球員，呢位前鋒唔止成為歐聯史上單場入球及助攻同樣起孖嘅最大年齡球員，並且由佢2004/05年球季首次參加歐聯開始計起，至今23次禁區外射入，比C朗多1次，成為同期歐聯「遠射王」。

與此同時，美斯喺歐聯分組賽累積入80球，亦係賽事史上之冠，比C朗多7球。

此外，美斯今季各項賽事已合共入11球及12次助攻，成為今季歐洲5大聯賽首位入波及助攻都達雙位數嘅球員。

咁都未止，包括國家隊及球會賽事，美斯近31場比賽上陣保持不敗，取得25勝6和，追平個人職業生涯最長不敗紀錄，不愧為當今球王。

至於基利安麥巴比今場亦入2球及2次助攻，表現同樣精彩。