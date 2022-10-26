受傷浴血發燒　夏蘭特經歷最可怕一夜

周三(26日)凌晨歐聯G組，曼城前鋒艾寧夏蘭特重返故地，作客倒戈多蒙特，經歷最可怕一夜，呢位當紅射手遭昔日舊隊友粗暴對待，被踢傷腳部，手臂更加整到流血，加上身體有些少發燒，踢完上半場就被換走。最終兩隊打和0比0，多蒙特攞到1分之後，同曼城一齊出線16強。

賽前曼城已經提早獲得16強席位，領隊哥迪奧拿仍然派出艾寧夏蘭特踢正選，雙方上次交鋒，夏蘭特以「功夫腳」入波，但今次重返德國，卻啞晒火，踢咗上半場45分鐘，只有13次觸球及1次射門，並唔中目標，半場休息後，隨即就被貝拿度施華入替。

賽後哥迪奧拿解釋半場換走艾寧夏蘭特嘅原因：「有3樣嘢，首先夏蘭特出現疲態，第2佢有些少發燒，第3佢整傷腳部，所以踢唔到下半場，當時我唔清楚佢嘅傷勢，軍醫感到憂慮，唔建議佢繼續踢，但見佢行路並冇問題，需要接受詳細檢查，先至知道應該點樣處理。」曼城將於周六(29日)晚英超作客李斯特城，艾寧夏蘭特能否上陣成為疑問。

曼城今場原本可以贏波，但馬列斯下半場主射12碼，被門將基哥高保撲出，呢位翼鋒已經連續2場歐聯主射12碼宴客，無獨有偶曼城都踢成0比0。

值得一提，哥迪奧拿執教曼城以來，球隊曾經獲得80個12碼，但有25次射失，成為哥帥教波「最大弱點」。

同組另1場，西維爾憑安尼斯利、艾斯高、蒙迪爾各入1球，主場以3比0大勝哥本哈根，但只能以第3名轉戰歐霸盃。