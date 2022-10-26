37歲華連加爆冷贏「3哥」：這是我繼續打波的原因

37歲瑞士名將華連加在家鄉巴塞爾公開賽贏得4年來最漂亮一仗，以直落兩盤淘汰今年狀態甚勇的2號種子兼世界「3哥」魯特，向爭取首次在江東父老面前捧盃的目標再跨前一步。

昔日的雙打拍檔費達拿已經退役，華連加早年同樣被傷患困擾，經過治療後今年再踏職業戰場，「這個感覺超特別，能夠重回巴塞爾在瑞士粉絲面前比賽實在很激動。」他周三耗時了1小時18分鐘以6比4、6比4擊敗近年氣勢如洪的挪威名將魯特，這是他自2019年在美網16強擊敗祖高域之後，對世界TOP3的首勝，他賽後對觀眾說：「在這裡比賽每次都很奇妙，但亦很困難及緊張，因為我想盡量做到最好，今天真是非常開心...這也是為何我繼續打波的其中一個原因。」

「年紀漸大，這是個事實，過去兩年我不斷對抗着傷患、手術，能夠回歸球場並不容易，我為復出曾經糾結，但今晚在瑞士的感覺很特別，希望我可以繼續打落去。」其實魯特今天表現不太差，只有4個無壓力犯錯，但華連加卻表現比他更好，首發成功率達93％，包括轟出9個ACE球及擊出28個致勝得分。

已經是第15年參賽的華連加，生涯曾躋身30個巡迴賽決賽及贏得16個錦標，包括三屆大滿貫，惟未試過在巴塞爾捧盃，最佳成績兩次躋身4強；而下仗將面對美藉日裔球手中島布蘭登爭逐8強席位，如果繼續晉級有機會遇上另一位「3貫」得主英國的老將梅萊。