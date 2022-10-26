贏波即出線　熱刺報仇機會來了

歐聯D組生死大戰，熱刺主場對士砵亭，榜首熱刺領先葡超球隊士砵亭1分，如果今場贏波，就可以獲得出線權，目標非常清晰，球員肯定使出渾身解數爭勝。熱刺主場出擊水準可靠，近8仗主場比賽取得7勝，其中4場贏2球或以上，預料士砵亭難以招架，直取讓球主勝。(Now 644周四凌晨3時直播)

D組爭出線形勢激烈，「一哥」熱刺僅比包尾嘅法蘭克福多3分，但由於馬賽今輪同法蘭克福交鋒，必定有一隊失分，甚至打和一齊失分，所以熱刺只要贏士砵亭，就夠分可穩奪前2位出線席位。

雖然熱刺曾於首循環作客0比2不敵士砵亭，但要留意該仗2個入球都係補時出現，熱刺輸得有啲欠運，吸取教訓後，今仗應會打醒十二分精神。熱刺上仗英超輸畀紐卡素，似有所留力，今仗只要全力以赴，贏面仍然相當大。

至於士砵亭曾經有不俗開局，首2場歐聯都贏波，但之後無以為繼，近2場歐聯被馬賽「雙殺」，合共失6球，可見佢嘅戰術已經逐漸被對手看穿。加上中場柏祖干卡維斯、後衞列卡度艾斯基奧今仗停賽，令實力打折扣，去到倫敦比賽，情況唔樂觀。

直播表

周四0:45am 歐聯 國際米蘭 Vs 柏辛域陀尼亞

Now 643

周四0:45am 歐聯 布魯日 Vs 波圖

Now 644

周四3:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 拜仁慕尼黑

Now 643

周四3:00am 歐聯 馬德里體育會 Vs 利華古遜

Now 646

周四3:00am 歐聯 熱刺 Vs 士砵亭

Now 644

周四3:00am 歐聯 阿積士 Vs 利物浦

Now 645