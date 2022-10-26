林高遠補替「禁賽」梁靖崑　日本網民認為處罰過嚴

世界排名第4的中國乒乓球男將梁靖崑，因為做出不雅慶祝動作，遭中國乒協禁賽，其亞洲盃的代表資格已由林高遠補上，而日本網民對今次中國乒協的處罰，認為與日乒的案例則比較過嚴。

被視為新一代中國男單希望之一的梁靖崑，日前在WTT澳門冠軍賽與隊友林高遠爭逐時，3比2完勝對手後梁靖崑的不雅慶祝動作惹來中國乒協不滿，他雙手叉腰，並將球拍插在波褲中央，態度挑釁，這個動作很快令球迷批評，而中國乒協亦決定取消了梁靖崑於本年度餘下的國際賽及國內比賽的資格。

梁靖崑即失去了今年參加WTT世界盃決賽、全國乒乓球錦標賽、亞洲盃及中國乒超聯賽等賽事資格，而國際乒聯官網周三也更新了亞洲盃參賽名單，中國男隊由林高遠代替了梁靖崑，拍住另一名球手王楚欽出戰11月17至19日在曼谷舉行的亞洲盃，女隊則由陳幸同及王藝迪參加。

中國重罰梁靖崑的事件，即在乒壇掀起話題，有日本網民認為中國乒協對梁靖崑的處罰過於嚴厲，有網民以早前被曝背妻出軌的吉村真晴為例，他本人只是臨時退出T聯賽，而一個月後就重回球場；而網友直言張本智和不僅每次比賽中都狂吼，比賽玫勝後更在地上翻滾，與梁靖崑同屬欠大體的動作，但都沒有被處罰，日本網民認為或者乒乓球是中國的「國技」，所以今次特別嚴厲。