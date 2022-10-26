歐聯「死亡C組」　巴塞焗攻仲大鑊

歐聯「死亡C組」重磅大戰，西甲巴塞隆拿主場硬撼德甲拜仁慕尼黑。巴塞出線形勢被動，今仗非勝不可，但焗攻隨時令防線暴露更多空位，加上近年碰頭畀拜仁食住，呢支德甲班霸受讓平半筍到爆，下盤咪錯過。（Now 643周四凌晨3時直播）

先講講呢組形勢，榜首拜仁手握12分，領先次席國際米蘭5分，已提早鎖定前兩名出線資格。巴塞則落後國米3分，若然較早時間開波嘅國米失分，巴塞出線仲有一線生機，到時形勢上許勝不許和，冇選擇下球員要壓前搶攻。

可惜喺朗奴阿拿奧祖及安達斯基斯坦臣相繼受傷後，巴塞防守明顯不穩，尤其近兩輪鬥國米，正正因為防線犯錯導致只得1和1負失4球，搞到對賽成績輸蝕，而且佢哋進攻過於倚賴羅拔利雲度夫斯基數胡，欠缺其他穩定得分點，更容易畀對手凍結，加上面臨出局壓力，演出隨時走樣，可謂種種不利因素集於一身。

羅拔佬轉會結怨趁機踩多腳

拜仁雖然提早出線16強，但都要搶分保住首名，何況今夏「羅拔佬」離隊一事同巴塞結怨，點會放過踩多腳機會。從陰謀論角度嚟講，巴塞實力點都高過國米，拜仁梗係唔想喺之後嘅淘汰賽再撞「地上最強」，更加冇理由放生佢哋，今仗一定趁佢病攞佢命。

除咗沙迪奧文尼及基拿比回勇外，後備前鋒祖普莫亭近期頻頻入波，難怪球隊近7仗錄得6勝1和狂轟27粒，火力全開。翻查紀錄，兩軍近5次歐聯交手，拜仁全部贏晒，擺明格食格，下盤放心捧場。