【人物誌】東歐馬納當拿誕生！曼城準備搶人

意甲勁旅拿玻里今季成績彪炳，聯賽及歐聯雙線大爆發，陣中翼鋒基華拉斯基利亞成為最令人驚喜球員，呢位21歲格魯吉亞國腳本來名不經傳，今夏登陸意甲後演出一鳴驚人，被球迷稱為「基納當拿」，指佢有已故拿玻里名宿兼阿根廷球王馬納當拿嘅影子。

基華拉斯基利亞原本效力俄國球隊魯賓卡山，但俄羅斯入侵烏克蘭後，佢選擇中止合約，一度返回祖國格魯吉亞球會Dinamo Batumi。拿玻里獨具慧眼，今夏僅用1,000萬歐元就買到基華拉斯基利亞。

身穿77號球衣嘅基華拉斯基利亞迅速融入拿玻里，意甲上陣11場入5球及3次助攻，並喺歐聯有2球進帳，其中主場對利物浦，呢位左翼多次威脅紅軍防線，貢獻1次助攻，協助拿玻里大勝4比1，因而引起曼城注意，認為基華拉斯基利亞有能力喺英超大發光芒。

事實上，格魯吉亞球員同曼城甚有淵源，該國名將堅克拉錫曾於1995至98年效力「藍月亮」，上陣超過100次，曼城球迷都好想基華拉斯基利亞繼承前輩衣缽。

據悉拿玻里有見及此，計劃同基華拉斯基利亞簽新約，將毀約金提升至6,500萬鎊，但佢已經拒絕，擺明有意轉投豪門球會，曼城有機會執平貨。