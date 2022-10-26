南華力挫香港東方　場數3比0衞冕總冠軍

男子籃球甲一總決賽「紅藍大戰」Game 3周三（26日）晚於灣仔修頓場館舉行，南華和香港東方頭3節一直保持2分差距，但南華尾段強攻對手，最終憑朱亮和余理洋合轟42分，以72比61力挫東方，並以場數3比0成功衞冕。

香港東方派出陳兆榮、楊睿騏、李琪、徐遠成、胡卓斌正選登場，南華則以張延隆、余理洋、梁兆華、朱亮、陳曉峰正選迎戰。南華的張延隆初段打出侵略性，兩度籃底得分，加上朱亮的「and 1」，以及余理洋的中距離跳投，3分鐘已領先9比2。東方「巨人」中鋒卜聿揚受到夾擊，籃底處處受壓，幸有李琪和楊睿騏先後轟入三分，加上徐遠成助攻助守，首節僅以19比20落後，此節楊睿騏和朱亮各得7分。

南華第2節大部分時間收起朱亮，東方亦讓Game 2拉傷大腿的楊睿騏短暫休息，但進攻亦因而「熄火」，「藍軍」長達6分半鐘只得2分進帳。南華繼續交出穩定表現，憑朱亮、余理洋和梁兆華的三分球，拉開10分差距。落後的東方未有放棄，由Game 2未有上陣的陳翊麟轟入三分球止血，其後中鋒卜聿揚雙手入樽振士氣連得4分，楊睿騏上籃錦上添花，東方打出9比0攻勢，一口氣追至32比33完半場。

換邊後，南華由朱亮和余理洋打出5比0攻勢，嘗試拉開比數，不過東方的楊睿騏和李琪分別於外線得手，其後東方的徐遠成在防守朱亮時錄得個人第4犯，由胡卓斌入替。尾段卜聿揚博得「and 1」，助東方反超前51比49。南華靠朱亮和余理洋穩定戰局，兩人此節各轟9分，助球隊以53比51繼續領先。

來到決勝節，東方射手李琪發威，1分鐘內連入兩球三分，其中一球更完成「4分打」，東方再次超前至58比53，燃起反勝希望。不過，南華依然火力充沛，梁兆華和朱亮各轟三分，葉耀邦更獨取5分。最後1分56秒東方仍落後8分，南華的陳張敏硬闖籃底完成「and 1」之餘更贈卜聿揚今場第5犯，最終南華以72比61擊敗香港東方，以場數3比0贏得總冠軍。

南華的朱亮轟入全場最高24分，余理洋緊隨其後得18分，朱亮亦被選為總決賽最有價值球員。香港東方方面，李琪轟入5記三分得16分，楊睿騏和卜聿揚各得14分5助攻和12分10籃板。甲一周四（27日）晚將上演最後一輪名次賽，頭場由康仁福建對南青，尾場由安保漢友對遊協，4隊爭奪第7至10名。