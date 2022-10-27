梁兆華拒絕歷史重演　南華「不給一絲希望」奪冠

2018年，南華領先2：0下，連輸3場，失落冠軍。4年後，相同情況，不同結局。「我同班𡃁仔講：『唔好放鬆，18年就係咁樣輸，一日未吹雞一日都未完。』」哨聲響起，南華以3：0擊敗香港東方，梁兆華贏下生涯最難忘的一個冠軍。

擁抱、吶喊，還有些人止不住淚水。唯獨梁兆華，比起激動，更多是鬆一口氣的感覺：「終於完啦，可以放假。」這一季橫跨3年，經歷疫情和人事變動，「由full team個個覺得我們贏硬，到沒了教練（巴拿莫域）和兩個主力（惠龍兒和楊和），全靠經驗和練習撐下來。撐完了，感覺好特別⋯⋯」

他贏過4次聯賽冠軍，這是最難的一次。不光因為「其他隊變強，只有我們突然弱了」，還因為角色轉變。由「加拿大幫」余理洋和朱亮，到「小朋友」葉耀邦、曾湛元和張延隆，南華兩代人隔住的除了歲數，還有語言。「他們很少主動傾計，最多問下『今日點』、『食咗飯未』。以前教練會逐個捉住傾，我只用專心做個齒輪，但現在要當橋樑，跟Tommy溝通完再跟細的溝通。」他苦笑。過程免不了爭執，他承諾有時過了火：「會好harsh，鬧他們，練波『𡁻』他們，但事後講聲sorry，拍拍手就沒事。」

只要清楚，一切是為了什麼。「香港人特色，鋤強扶弱。大家都想南華輸，因為南華一直贏。但你愈想我輸，我愈要贏給你看。」特別是重遇2018年決賽對手東方，領先兩場下，連輸3場的記憶猶新，這陣子做訪問，也不斷被記者問怕不怕歷史重演。「記得我答希望今年贏3：0，做到了，證明一直的努力沒白費。我們真的比別人更辛苦、更認真、更仔細。」

勤奮練習，拼命比賽是基本，所謂仔細，細至每個球員的心理。領先1：0、2：0，作為「過來人」，他都提醒小將不要鬆懈，「18年就係咁樣輸」。甚至剛才上半場，東方追至32：33，「我入到更衣室，說不要給他們希望，一絲希望都不行。調整好，沉住氣，打返上來。」

南華班主洪游奕早前宣布季後離隊，這支出爐冠軍難免重組。梁兆華去向未定，但剛當選MVP的朱亮表明留隊，還說獎項屬於所有人：「大家捱過最難捱的疫情，還有Duncan和Glen的離開，一起站出來，可以奪冠真的很開心！」