周四(27日)凌晨歐聯C組大戰，巴塞隆拿喺賽事已得悉出局現實下，主場再吞拜仁慕尼黑3蛋，23年來首次經歷連續2屆歐聯分組賽出局命運。巴塞隆拿將「降格」踢歐霸盃附加賽之外，財政亦面臨重大危機，據報球會夏天嘅轉會操作，係建基於球隊至少殺入歐聯8強，今次出局最少唔見2,000萬歐元，財政面臨爆煲。

較早開波嘅另一場C組賽事，國際米蘭主場4比0大勝柏辛域陀尼亞，意味巴塞未踢已提早出局，哀兵上陣下球員亦踢到患得患失，全場0次中目標攻門，拜仁就由沙迪奧文尼、祖普莫亭同班捷文柏華特各建一功，作客輕鬆贏3比0，鎖定首名出線資格，而巴塞就肯定排第3位，將轉戰歐霸盃附加賽。

巴塞對上一次連續2年歐聯分組賽出局，已經係97/98同98/99由尹戈爾執教嘅球季，教練沙維賽後表示：「我哋今場完全冇競爭力，賽前知道已經出局對球員心理有好大影響，我明白外面嘅人會話巴塞好失敗，但我哋有自己嘅分析，出局係好殘酷，但我認為球隊值得得到更多。」

巴塞目前負債高達13億歐元，但今夏透過幾次財政槓桿，包括出售未來轉播收入等，仍然豪花1.5億歐元買人，據報球會嘅開支預算，係建基於巴塞殺入歐聯8強，但依家分組賽出局，未計電視轉播同門票收入，單係16強同8強獎金已唔見2,000萬歐元，好可能會影響1月或明年夏天嘅轉會計劃。