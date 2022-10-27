西甲災難！馬體會完場後獲12碼　戲劇性出局

西甲球會喺今屆歐聯成績慘淡，繼西維爾喺周三(26日)出局後，周四(27日)凌晨輪到巴塞隆拿同馬德里體育會被踢出局，西甲今屆4支參賽球隊只有皇家馬德里可以躋身16強，係自歐聯03/04球季改制後，首次出現只有1隊西甲球隊踢16強嘅情況。

馬體會喺B組主場對利華古遜充滿戲劇性，由於較早開波嘅波圖4比0大勝布魯日，馬體會今場係非勝不可。開波9分鐘客隊由穆沙戴亞比入波領先，恩歷克卡拉斯高22分鐘幫馬體會追平，但7分鐘後赫臣奧度爾再為利華古遜入波，馬體會半場落後1比2。

換邊後馬體會瘋狂進攻，迪保羅50分鐘追成2比2，可惜一直無功而還，正當球證吹完場雞後，VAR檢視比賽最後一刻，發現有利華古遜球員禁區內犯手球，令馬體會獲得12碼，可惜恩歷克卡拉斯高操刀被撲出，沙奧尼高斯補頂頭槌又中楣，雷尼度再補射竟省中恩歷克卡拉斯高彈出，一場歡喜一場空。

馬體會和波後落後次名波圖4分，肯定無緣躋身16強，而且佢哋只係領先利華古遜1分，連歐霸盃附加賽資格都未穩陣，教練施蒙尼表示：「最後嘅瘋狂一幕總結咗馬體會今屆歐聯表現，所有事都唔順利，好多失分嘅賽事都有好多機會，就好似今場最後射失12碼、中楣再省中人。」