紐尼斯狗熊變英雄　利物浦贏波提早出線

周四(27日)凌晨歐聯A組賽事，利物浦作客3比0大勝阿積士，提前一輪鎖定16強資格。「紅軍」前鋒達雲紐尼斯今場繼續「天使魔鬼混合體」，上半場表演面對空門射中柱，好在下半場有入波拎番少少面子，領隊高普大讚呢位烏拉圭前鋒表現出色。

利物浦今場再次變陣4-4-2，用達雲紐尼斯同穆罕默德沙拿做雙箭頭，不過早段阿積士連番攻門，利物浦唔使先輸認真夠運。「紅軍」企穩陣腳後反擊，42分鐘沙拿接應佐敦軒達臣妙傳，快龍門一步巧妙挑入，返更衣室前利物浦本來可擴大比數，羅拔圖法明奴單刀唔射，傳畀面對空門嘅紐尼斯造就佢入波，點知佢竟然射中門柱。

利物浦下半場表現好轉，49分鐘紐尼斯接應角球頂入，3分鐘反哈維艾利洛再入1球，協助利物浦大勝3比0提前出線，「紅軍」領隊高普已連續6年帶領球隊出線歐聯16強，佢賽後大讚紐尼斯：「佢踢得好好，無論係防守定進攻都好好。」安德魯羅拔臣透露紐尼斯空門失機後，半場喺更衣室表現自責，好在之後入波將功贖罪。