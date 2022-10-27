【歐霸盃】阿仙奴精打「細」算保首名

歐霸盃A組賽事，榜首阿仙奴作客燕豪芬，「兵工廠」已鎖定前2名，今仗只要唔輸就確保首名出線。阿仙奴今屆半力踢歐霸，進攻明顯唔及踢英超銳利，而且近期連場硬仗下，球員體力亦出現下滑，對上4場比賽有3場都係小勝1比0，4場總入球全開2球或以下，今仗以唔輸波為大前提，肯定會以守為先；燕豪芬出線仲未穩陣，今仗唔敢輕率搶攻，佢哋近4仗歐洲賽主場，亦有3仗開2球或以下，今仗一於博入球細。 ●法達斯維

直播表

周五0:45am 歐霸盃 拉素 對 米迪蘭特

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周五0:45am 歐霸盃 燕豪芬 對 阿仙奴

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周五0:45am 歐霸盃 費倫巴治 對 雷恩

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周五0:45am 歐霸盃 盧多格德斯 對 貝迪斯

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周五3:00am 歐霸盃 曼聯 對 舒列夫

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周五3:00am 歐霸盃 赫爾辛基 對 羅馬

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周五3:00am 歐霸盃 格拉茨 對 飛燕諾

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周五3:00am 歐協聯 韋斯咸 對 錫爾克堡

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