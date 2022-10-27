李卓耀力挫周天成　港羽隊今爭三線晉級

香港羽毛球代表隊繼續征戰法國羽毛球公開賽，其中男單的李卓耀日前在首圈經三局大戰後，力挫周天成晉級，將於周四（27日）聯同伍家朗及混雙組合李晉熙/吳芷柔分途出擊，力爭晉級下一圈。

現時男單世界排名第15位的李卓耀，首圈遇上排名第4位的周天成，港將入局較快，一度以14比6領先，及後周天成發力追趕，把戰局拖至「刁時」，不過「卓耀」成功穩住形勢，以23比21先下一城。周天成在第2局初段佔得先機，以9比4領先，不過港將回敬一段9比4的攻勢追平分數，並曾經反超前，緊接雙方有來有往，分數相當緊湊，最終周天成經「刁時」後以23比21追平局數。

決勝局的戰況依然激烈，儘管港將一度以16比11領先，惟中華台北「一哥」沒有放棄，追成18比18平手，但李卓耀連取3分，以21比18拿下第三局，總局數2比1取勝，經過1小時23分鐘的激戰後，終成功晉級下一圈。

李卓耀晉級後，將於周四與另一位中華台北球手王子維交手，同日伍家朗會與8號種子基士堤爭晉級，日前擊敗南韓組合的混雙代表李晉熙/吳芷柔，則對上6號種子法國組合Thom Gicquel/Delphine Delrue，爭取三線晉級。