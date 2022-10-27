【港講J.League】伊高沙托尼　落戶日本分享近況

雖然香港聯賽並唔係亞洲一線聯賽，但過往都有唔少外援球員以香港作為跳板，憑住自身的好表現轉戰其他更高水平的聯賽。講到由香港轉戰日本的外援，遠的有「筋斗王」李安度由港甲轉戰日本加盟橫濱水手，近的亦有曾效力富力R＆F的利安高加盟千葉市原。而講到最新鮮滾熱辣的，當然係今個夏天由梅州客家轉投日乙甲府風林、2018至19年效力和富大埔期間贏得香港足球先生殊榮的伊高沙托尼。今次本欄就搵到呢位巴西前鋒進行訪問，分享下佢的近況。

甲府風林圓滿收冠 陣內氣氛高漲

有留意日本足球的球迷都知道，甲府風林最近就喺天皇盃決賽以日乙球隊身份，爆冷擊敗廣島三箭勇奪冠軍，兼且奪得來屆亞冠盃分組賽資格。伊高沙托尼表示球隊上下依然沉醉喺勝利的喜悅之中，事關球隊晌進級路途上面接連淘汰幾支日職聯球隊，去到決賽擊敗今季戰績不俗的廣島三箭奪冠更加係遠超球員的想像，如此夢幻的旅程就令佢自己及全隊上下都相當高興。

取得首個入球增強自信心

喺擊敗廣島三箭奪標後，甲府風林返到日乙聯賽就乘勝追擊，作客對住町田澤維亞以2比1取勝之餘，伊高沙托尼自己更取得首個日乙入波。伊高沙托尼表示隊內競爭激烈，要爭取上陣機會並唔容易，今次難得有正選機會而且取得入波協助球隊全取3分，佢自己當然相當高興；伊高沙托尼仲話自己以外援身份為球隊效力，監督吉田達磨對佢的要求就更加高，而自己今季的狀態暫時都未到頂峰，呢個開齋波就令佢的自信心增強不少。

加盟新球會 最緊要搏盡無悔

被問到對甲府風林呢間球會的觀感，已經唔係第一次晌日本聯賽效力的伊高沙托尼表示球隊今季聯賽戰績雖然平平，但其實陣中球員普遍質素唔錯，競爭亦相當大，幸好一眾球員之間都能夠做到互相尊重，令佢好容易去適應。伊高沙托尼話自己雖然加盟爭唔到正選席位，但佢一直都晌操練裡面搏到盡，最終喺尾二一場聯賽打正選之餘更取得入波，足證自己的努力並無白費，而佢亦好多謝甲府風林晌呢半季畀佢效力的機會。

相隔10年再次效力日本球會 感覺大不同

對上一次晌日本球會效力，已經係10年前效力鹿島鹿角，10年過後重遊舊地，伊高沙托尼的感覺有乜唔同？伊高沙托尼就話10年前效力鹿島鹿角嗰陣，自己仲係年青球員，亦只係上陣過2至3場比賽，晌當時只係抱住學習心態去效力；如今再次返到日本效力甲府風林，自己的比賽經驗比以往豐富得多，再唔可以抱住學習心態效力，反而更加需要同隊友分享自己的比賽經驗去帶動球隊。伊高沙托尼補充話鹿島鹿角始終係日本數一數二的大球會，球員當然比甲府風林高，雖然自己暫時唔算有好多上陣機會，但喺陣中的角色始終比以往效力鹿島鹿角時更為重要。

新冠肺炎疫情 造就加盟甲府風林

當年效力和富大埔取得成功後，先轉投富力R＆F然後再轉戰中甲加盟梅州客家，喺中國的事業似乎頗吃得開，伊高沙托尼點解會突然經過半季時間無班落再轉戰日乙？伊高沙托尼話去年受到疫情影響，中甲賽事採取賽會制之餘，更對所有參賽球隊實施閉環管理，佢因此要同當時懷孕的妻子分隔兩地，更要喺妻子分娩後8個月先第一次見小朋友，令佢感到相當後悔，而為了可以陪伴屋企人同埋重拾球員應有的自由，佢決定離開中國返回巴西等待新合約來臨。最終佢晌今個夏天得到甲府風林的斟介，加上日本聯賽亦無任何針對球員的隔離措施，佢可以帶埋屋企人一齊轉戰日本，因而造就佢第二度返到日本聯賽效力。

懷念效力大埔時光 與舊隊友仍有交流

伊高沙托尼喺2017至2018球季首度來港效力和富大埔，更喺翌季協助球隊首奪港超聯冠軍，自己亦獲選為當季香港足球先生。伊高沙托尼話當年有份協助和富大埔取得好成績，自己亦贏得個人榮譽，所以到今時今日佢都好懷念晌大埔的日子；佢知道和富大埔今季重返港超聯，仲一路有留意球隊的消息。

伊高沙托尼雖然身在日本，不過就仲有同部份舊隊友聯絡，佢話最近就經常同今季重返和富大埔效力的巴西同鄉利馬聯絡；另外，伊高沙托尼亦有同當年身為助教、今季升任主教練的李恆匯聯繫，似乎伊高沙托尼同和富大埔依然保持住良好關係。

名將之後 分享父親近況

相信有唔少球迷都知道，伊高沙托尼的爸爸艾仙度亦係日職聯名將，當年效力過鹿島鹿角、川崎讀賣及北海道札幌岡薩多，亦試過隨川崎讀賣來港喺亞冠盃出戰東方，更使出百步穿楊絕技。伊高沙托尼表示父親喺巴西的近況唔錯，仲成日問候佢喺日本場內場外的情況，而佢自己亦好享受同父親保持聯絡，因為咁樣佢先得到推動力去鞭策自己進步。伊高沙托尼補充話父親喺日本球壇有一定的地位，難免會有球迷拎佢哋進行比較，但佢強調自己的比賽風格同爸爸完全唔同，自己喺足球事業上亦有唔同的發展道路，佢唯一可以做的就係繼續努力推動自己，證明自己亦可以獨當一面。

將到而立之年 新球季有乜目標？

伊高沙托尼喺來年一月就會踏入30歲，來到而立之年佢對自己的事業又有乜展望？伊高沙托尼話相信自己仲可以踢多幾年職業足球，短期目標當然係盡力表現自己，爭取盡快落實下季喺邊度落班，事關佢本身同甲府風林只係簽了半季的合約，來季去向如何依然係未知之數。

給香港球迷的話

去到訪問尾聲，伊高沙托尼話喺自己的職業生涯裡面，效力港超球會期間就為佢贏得唔少榮譽同掌聲，絕對係佢足球生涯裡面的巔峰時光，為此佢好多謝香港球迷過往對佢的支持；佢表示而家雖然身在日本效力，但都希望香港球迷可以繼續支持佢，仲話第時如果有機會重返港超踢波，佢希望可以好似以往一樣，繼續得到香港球迷熱情的擁護。

本周日職聯直播時間：

10月29日下午2：00 橫濱水手 對 浦和紅鑽 有線電視601／661

10月29日下午2：00 川崎前鋒 對 神戶勝利船 有線電視602／662

10月29日下午2：00 廣島三箭 對 北海道札幌岡薩多 有線電視604／664

10月29日下午2：00 京都不死鳥 對 大阪櫻花 有線電視605／665

*直播時間以電視台公佈為準

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