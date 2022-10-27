生涯高峰加入傑志Timing一流　米基爾渴望奪冠

今季積極增兵的港超勁旅傑志，不得不提當然是由東方簽入了米基爾（Mika），這名巴西籍中場2019年首次來港發展，憑着出色表現一直在各隊穩坐正選位置，在中場可謂攻守兼備；此子季初暫時已貢獻4個入球及2次助攻，勢令「藍鳥」攻力更上一層樓。■ 圖/文：李浚湣

上季效力東方的米基爾屬於必然主力，球季腰斬前各項賽事上陣了18場，更在「亞協盃」分組賽對台南市FC一仗先開記錄，成為晉級功臣之一，表現十分搶鏡，他直言季前曾受泰國球隊邀請，但自己最後仍決定加盟傑志：「傑志係香港最強球隊，有好多出色球員，所以好容易就下到決定；另外喺香港接近3年，已經有好多朋友，亦習慣咗呢度嘅生活，同時我好愛香港，留喺呢度相信係最好選擇。」

由初來港效力青春班為主的佳聯元朗、愉園，直至近年能夠加盟東方及傑志兩支本地傳統勁旅，Mika直言感覺有很大分別：「因為我之前喺巴西踢咗9年，有一定經驗，對我嚟講喺大球會踢得更容易，因為訓練相當艱辛，節奏好快。」現年29歲的Mika續指自己正處於生涯高峰期，認為今次來到傑志是一個非常合適的時間，希望能令職業生涯更上一層樓：「最重要係攞聯賽冠軍，當然理文、東方、冠忠南區實力都好強，但相信今年傑志可以攞到；自己嚟咗香港咁耐都冇試過，唔止渴望咁簡單，係我有需要。」

出生日期：1993年4月6日（29歲）

國籍：巴西 身高：1米80

司職：進攻中場 球衣號碼：17

曾效力本地球隊：佳聯元朗、愉園、東方龍獅

現效力球隊：傑志

為爭取上陣機會做足準備

「藍鳥」近年成績彪炳，自港超聯成立後已經5奪聯賽冠軍，早前更歷史性闖入「亞冠盃」16強，Mika理解外界對球隊有一定期望，但指自己並未因此感到太大壓力：「踢咗12年職業足球，其實每一日都有壓力，但暫時嚟到傑志反而好開心；我明白每一場波都要贏，亦好鍾意呢種感覺，落到場會逼自己跑得更多，希望向球迷證明自身實力。」傑志今季陣容強大，尤其中前場更出現人滿之患，Mika強調已準備好接受競爭，無論在訓練或者比賽，皆會時刻準備就緒，希望可以全力幫助丹恩奴域、艾力士等前鋒爭取更多入球。

首征亞冠感覺良好

米基爾早在「亞冠盃」16強對巴吞聯一仗，已為傑志上演「地標戰」，首次出戰亞冠的他，直言屬於一次很好的體驗：「對手實力同巴甲球隊相近，比賽強度對比本地賽事差好遠；但落到場感覺良好，我認為個人表現唔太差，已經竭盡全力。」Mika承認在完場後因落敗出局感到傷心，但目前已收拾心情準備餘下球季，今季目標為傑志取得聯賽冠軍，繼而在來年再次參與亞冠賽事。