曼聯迎弱旅睇住食　穩陣波爭首名

歐霸盃E組賽事，曼聯主場迎戰舒列夫，「紅魔鬼」曼聯落後榜首皇家蘇斯達3分，為爭小組首名直接出線資格，絕對冇失分空間，應會積極爭勝。不過考慮到賽程緊密，預料曼聯一旦領先，好大機會放慢比賽節奏，留力踢英超。翻查「紅魔鬼」近5場歐霸盃有4場總入球開2球或以下，建議捧中位數3.5球嘅入球細。（Now 643周五凌晨3時直播）

曼聯上仗英超踢到補時，先至驚險逼和車路士1比1，消耗大量體力；領隊坦哈格賽後承認鋒線球員把握力欠佳，浪費唔少入波 黃金機會。事實上，「紅魔鬼」入球能力不足嘅問題一直存在，其中今屆歐霸盃4戰僅入6球，包括主場僅小勝另一支弱隊奧摩尼亞1比0。首循環同舒列夫交鋒，亦只係贏2比0，其中一球仲係來自C朗嘅12碼，所以唔好期望曼聯今仗會大炒舒列夫。

由於歐霸盃分組賽同分先計對賽成績，曼聯今場實在冇必要大勝，最重要係爭取最後一輪擊敗皇家蘇斯達，先至有機會憑較佳對賽成績，直接出線16強，「紅魔鬼」今仗好可能點到即止，小勝收場，留力踢下場英超對韋斯咸更實際。

另一邊廂，摩爾多瓦球隊舒列夫踢4場分組賽，僅贏過實力更弱嘅奧摩尼亞，另外三場全敗兼冇波入，球員質素根本無法同曼聯、皇家蘇斯達相提並論。今次去到奧脫福球場，更加唔好奢望舒列夫入到波，佢哋作客應該會「泊大巴」全力防守，若然力保不敗，已經可以「衣錦還鄉」，博3.5球入球細比較划算。