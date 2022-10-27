希斯基：贊堅臣係噴射機最佳燃料

紐卡素噴射機今季澳職開季兩戰全勝，表現出色，跟墨爾本城一樣成為澳職全勝之師之一，令我感到十分欣慰。

紐卡素噴射機踢4-4-1-1陣式，這個陣式相當緊密，每一位球員都明白到領隊的要求及團結一致，這亦是成功擊敗珀斯光輝及威靈頓鳳凰的主因。

新加盟的比斯高普令我留下深刻印象，他經已完全融入我的舊球會當中。若然我仍在綠茵場上作賽，我也樂於跟他並肩作戰，因為只要你走到靚位，比斯高普就有能力將皮球送到你的腳下。

贊堅臣今季表現同樣舉足輕重，事關這支球隊隊相當年輕，而他擁有英超比賽經驗及處理各種情況的能力，場內既可加強球隊實力，場外亦可協助一眾年青隊友成長。

西悉尼流浪者今季同樣取得好開始，當中更擊敗了墨爾本勝利。當我還在澳職比賽時，西悉尼流浪者是聯賽其中一支最強球隊，可惜近幾季似乎沒有衝擊過聯賽冠軍，今季看到他們重返前列位置，筆者雖然感到安慰，但今場對手是狀態一流的紐卡素噴射機，西悉尼流浪者似乎難以招架，我認為舊東家可全取3分。