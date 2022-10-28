C朗「解凍」即入波　曼聯大勝舒列夫

周五(28日)凌晨歐霸盃E組，早前被罰內部停賽嘅曼聯球星C朗獲得「解凍」復出，以正選上陣，立即發威射入1球，協助紅魔鬼主場以3比0大勝舒列夫。賽後呢位葡萄牙國腳喺社交網發文，話球隊要團結一致，睇來佢已經痛改前非，今季仍然會留隊為曼聯搏殺。

由於兩隊實力有距離，曼聯領隊坦哈格不但重新起用C朗，18歲小將加拿祖亦獲得正選，踢到44分鐘打開紀錄，基斯甸艾歷臣開出角球，達洛治頂入。

換邊之後，勞基梳爾傳中，後備上陣嘅拉舒福特頂入成2比0。踢到81分鐘，球迷最期待畫面終於出現，C朗頭槌攻門被對門將撲出，自己再補射入網，呢位37歲前鋒兩循環對舒列夫都取得入球。

C朗難得有波入，心情非常興奮，賽後喺社交網上話：「全隊都付出努力，獲得美好勝利，我哋團結一致，曼聯前進吧。」相信係想消除外界對於佢不滿缺乏上陣時間而鬧離隊嘅傳聞。

C朗今仗踢足全場，有7次射門，其中3次中目標，但亦錯失2次黃金機會，並有1次射入網被判越位，另有7次失去控球權，英國傳媒認為C朗表現一般，曼聯下周一(31日)凌晨英超主場對韋斯咸，佢將重回後備席。

至於曼聯擊敗舒列夫之後，仍然落後同日贏波嘅榜首皇家蘇斯達3分，雙方將於下周五(11月4日)凌晨最後一輪分組賽交鋒，決定小組首名直接出線16強席位誰屬。