剛解禁又犯錯　梁文博再被世桌總禁賽

被外媒稱為「壞孩子」的中國桌球名將梁文博，再被世界桌球總會（WPBSA）禁賽，原本周四出戰英格蘭公開賽外圍賽即時被「煞停」，WPBSA發聲明指這位黑龍江球手因為「不當行為」被調查，禁止參加任何世桌總的賽事。

正在進行的英格蘭公開賽外圍賽，據賽程編定35歲的梁文博於周四(27日)面對蘭斯，但比賽沒有進行，起初以為是梁文博退賽，WPBSA隨即發出聲明證實，是因為梁文博的「不當行為」被調查，再被禁賽，聲明指:「世界桌球總會今天起暫停梁文博參加所有賽事，這是因為對梁的不當行為指控，目前正在調查，在調查結束或紀律處分結果前，他將一直受到停賽處，而在調查還未結束前，世界桌球總會不會作出任何回應。」

WPBSA未有透露「不當行為」的詳情，而英國有媒體指是應該與梁文博今年初被判人身攻擊罪名成立沒有關係。梁文博今年2月承認於2021年7月曾於謝菲爾德當街毆打一名女性，刑事法庭判決罪成，而WPBSA獲悉後亦即立即禁賽，錯過世錦賽。

上一次的禁賽令於8月已結束，梁文博於英國公開賽外圍賽復出，並已參加了兩個賽事，上周在北愛爾蘭公開賽外圍賽出局，而今次再被禁賽，復出無期，對他的桌球事業再留污點。