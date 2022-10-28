強強對碰鬥穩陣　西悉尼細盤有機

澳職上演好戲，西悉尼流浪者主場迎戰紐卡素噴射機。西悉尼開季2勝1和，3仗全開2球或以下，反映防守穩陣；噴射機雖然兩連勝，但兩場勝仗皆為主場，今仗作客未必會搶攻，強強對碰入球唔會多，吼實2.5球入球細。（myTV SUPER周五下午4時45分直播）

西悉尼上季僅排第10，無緣季後賽，但今季開局成績唔錯，連勝珀斯光輝及墨爾本勝利，兩場都贏1比0。上場對布里斯班獅吼踢成1比1，只係西悉尼今季首個失波。

西悉尼成績好贏在堅守後防陣地，再把握機會施予致命一擊，前鋒蘇利文卡碧連續兩仗有士哥，腳風甚順，不過呢支球隊缺點係進攻過分集中喺一人身上，對方只要嘜實佢，西悉尼就好難入波，今場遇上實力接近嘅噴射機，相信要攻破對手防線都唔係咁易。

噴射機新兵未磨合

噴射機上季總成績排名第9，同樣無緣季後賽，留意到佢哋踢法較為進取，攻入45球係上季常規賽第3多；不過今季陣容上有多少變動，前線兩名新兵蘇迪里奧及比斯高普至今仲未開齋，默契上明顯未夾好，作客對住西悉尼嘅穩健防線未必搵到食，預計雙方於季初碰頭入波唔會多，細盤咪錯過。

直播表

周五4:45pm 澳職 西悉尼流浪者Vs紐卡素噴射機

無綫myTV Super

周六0:30am 德乙 格雷特霍夫Vs比勒費爾德

on.cc東網

周六3:00am 西甲 馬略卡Vs愛斯賓奴

Now 632

周六3:00am 法甲 朗斯Vs圖盧茲

Now 638、714

周六3:00am 英冠 伯明翰Vs昆士柏流浪

有線601、661台