禾琪誕下小王子　姬芭為生Ｂ後訂復出計劃

網壇最近掀起「生B」熱潮，前世界「一姐」姬芭於本年美網前公布有喜，而即將加入「媽媽兵團」的她已訂復出時間表，期望明年美網可以出戰；而已退役的兩年的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪，則在社交平台宣布成為第二任媽咪，剛誕下兒子湊成「好」字。

德國網球名將姬芭在個人社交平台上載了早前與前塞爾維亞名將伊雲娜域及其老公德國球星「小豬」舒韋恩史迪加的合照，正在養胎的她精神奕奕，她與擔任健身企業管理的老公Franco Bianco將於明年春天迎接他們的首個孩子，然而姬芭已經為復出制定計劃。

「我曾經跟阿金（克莉絲塔絲）傾過，她當媽媽後贏過兩次美網冠軍，又與艾珊妮嘉取經驗，這個話題相當有趣，在我未懷孕的時候已經想知更多。」曾贏得三屆大滿貫冠軍惖姬芭期望可於2023年的美網復出，明年1月已踏入35歲的她表示：「我相信明年底會重返球場，美網可能比溫布頓理想，但如果溫網我能全面恢復，都可以嘗試的。」

至於「丹麥甜心」禾絲妮雅琪周五上載了一張女兒及新生嬰的合照，這是她與籃球員老公李爾的兩個寶貝，她寫道:「一家四口！James Wozniacki Lee出生於2022年10月24日，與姐姐Olivia一切健康。」她出Post後很多網壇好友送上祝福，包括伊雲娜域及魯迪克的太太布魯克林迪卡。

最近網壇新生「星二代」一浪接一浪，拿度、麥維迪夫及蒙菲斯及歌達等都榮升做父母，將來這班「星二代」可能會在網球場上相遇。