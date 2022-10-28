港隊公布香港七欖名單　姚錦成主場最後探戈

「香港國際七人欖球賽」下周五（4日）假香港大球場開鑼，港隊今日進行公開操練。34歲的姚錦成宣布，因身體不勝負荷，完成今屆香港七欖和杭州亞運便會退役：「真的難離難捨，總想起第一次跑出球員通道的畫面，很想再感受一次觀眾打氣，高呼『香港隊』的感覺。」

姚錦成透露退役念頭源於今夏，隨港隊赴歐洲、智利、南非集訓及比賽：「之前打完一個比賽休息下可以再打，那趟旅程發現負荷不到，尤其完成腰部手術後，身體需要更多時間恢復。知道是時候慢慢退下來，只集中打某些大賽。」

阿成原計劃打完今年9月杭州亞運退役，不料亞運延期，讓其退役大計順延一年，也能趕及參與停辦兩屆的香港七欖。「我在香港大球場發揮是最好的。觀眾歡呼聲、傳媒訪問都給我很大動力，很想用表現答謝大家。而且全場都是『自己友』，打得好會好光榮！」

今屆香港七欖改制，不設資格賽，持「外卡」的港隊與澳洲、新西蘭和蕯摩亞同組，阿成表示期待：「以往只有一隊由資格賽晉級，好大壓力，今次可以好好享受比賽，挑戰世界級勁旅。」

欖總同日公布香港七欖大軍名單，除了姚錦成，還有隊長禾獲特、拜恩、高凡迪爾、丹馬克、杜靴迪、李卡度、麥堅力、麥堅尼韋斯、麥季聰、虎拿東尼、薩耶斯和韋兆新。

其中，26歲的麥季聰上周首獲港隊徵召，出戰亞巡賽泰國站，甫開賽一分鐘已成功達陣，今次香港七欖是他第一次主場作賽。「我小時候幻想過打HK7s，長大後覺得沒什麼可能，怎知道練練下入了港隊，有這個機會，覺得好特別。」阿聰打欖球近13年，於2018年成為全職運動員，他形容「漫長、辛苦但值得。作為今次大軍中第3個華人球員，他希望鞏固華人在港隊中地位：「成哥快退役，Cado（李卡度）都30歲，希望未來有更多華人入隊。」