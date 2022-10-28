D1泳賽初賽誕4紀錄　蘇俊軒3個月內兩破紀錄

「2022-23年度港九區D1中學校際游泳比賽」周五（28日）假九龍公園游泳池舉行初賽，距離上屆賽事只相隔3個月，大部分泳手們保持狀態，初賽共有4項紀錄誕生。首日賽事結束後，聖若瑟書院、喇沙書院及拔萃男書院暫時同分，同以54分排第一；女子組則有香港國際學校、協恩中學和拔萃女書院同以50分並列第一，決賽將於11月3日舉行。

今屆D1泳賽初賽已有4個新學界紀錄，其中兩項由力爭29連霸的拔萃男書院所得，劉建希和蘇俊軒分別於男子B Grade 100米蛙泳及50米蛙泳游出新紀錄1分05秒24和29秒38，同以首名晉級。蘇俊軒成功刷新自己三個月前所造出的紀錄（29秒88），他對自己表現感驚喜，「自己最近狀態不理想，能有此成績感滿意，期待決賽再破PB（個人最佳時間）。」

女子組方面，拔萃女書院延續強勢，楊凱晴於B Grade50米蝶泳游出27秒56，上屆連破C Grade 100米及200米自由泳紀錄的馬紫玲今屆越級挑戰A Grade亦有好表現，100自游出57秒83，排初賽第一，決賽日她亦會兼戰A Grade 200自，挑戰雙金。女拔於A Grade 50蝶、50蛙、100自、50背及100背均包辦頭兩名，其中上屆隊長勞芷琪與港青紀錄保持者的隊友張心悅是日於背泳項目對決，兩人互有勝負，勞芷琪50背以29秒68首名晉級，成績距離學界紀錄僅差0.45秒。

勞芷琪賽後對於未破紀錄感失望，「之前因為疫情很少練水機會，今次就準備充足，加上學校有拯溺訓練，自覺體能有所加強，所以好想在最後一年學界賽破一個紀錄，劃上完美句號。」不過說到女拔力爭34連霸，她對師妹們信心十足：「大家都好團結、好努力訓練，有信心在今屆隊長的帶領下實現連霸及『大滿貫』。」

「2022-23年度港九區D1中學校際游泳比賽」初賽新紀錄（舊紀錄）：

劉建希（拔萃男書院）男子B Grade 100米蛙泳 1分05秒24（1分05秒29）

楊凱晴（拔萃女書院）女子B Grade 50米蝶泳 27秒56（29秒71）

李芯瑤 （協恩中學）女子C Grade 50米自由泳 26秒06（26秒35）

蘇俊軒（拔萃男書院）男子B Grade 50米蛙泳 29秒38 （29秒88）