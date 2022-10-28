港超聯　重量級大戰！理文硬撼傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）於將軍澳運動場爆發重量級大戰，由理文主場出擊火併全勝之師傑志。雙方近年碰頭鬥到難分難解，今季首度碰頭，必有一番龍爭虎鬥，球迷萬勿錯過。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播）

今季雄心萬丈的理文，被視為有力挑戰傑志王者地位的實力分子之一，「理傑大戰」亦被視為今季聯賽焦點對決，主教練陳曉明就表示球隊會以平常心面對：「贏傑志係3分，贏其他球隊都係3分，球員唔需要過分睇重呢場比賽嘅重要性。」「高級組銀牌賽」8強大炒深水埗5比0之後，「黃黑軍團」各項賽事已經取得3連勝，「曉明Sir」對現時球隊士氣和狀態都感滿意。荷西安祖已重投操練，惟亞哥斯達與顏樂楓上場因傷缺陣，今場能否趕及復出要視乎臨場情況。

兩軍對上一次於聯賽交手，理文在落後的劣勢下，最終連入兩球逼和傑志，當時攻入關鍵入球的洛迪古斯（Bleda），今季腳風不俗，包括早前面對香港U23一役獨取5球。Bleda認為今場賽事不易應付，但強調最終結果如何要踢過先知：「呢場波肯定難踢，但我哋實力都唔錯，落到場咩事都可以發生。」

傑志於上場「高級組銀牌賽」8強，幾經辛苦才在加時以4比1反勝冠忠南區，總監兼主教練朱志光表示球員經過一周休息後，體能恢復上不成問題，惟沙根巴耶夫、查理史葛需繼續缺陣。作客爭標勁敵理文，「朱Sir」認為聯賽仍有漫漫長路，故未有太大壓力，又預計今場大家會鬥攻：「理文今季刻意簽入咗好多攻擊球員，攻力有好大提升，相信佢哋唔會踢得太消極同被動。」

上場對南區個人連中三元的丹恩奴域，今季才第二次正選上陣，這名黑山射手指自己感覺良好，而狀態亦正慢慢提升，希望入球陸續有來。今場硬撼理文，「黑山伊巴」直言十分期待：「理文輸畀南區，但我哋贏南區都好驚險，勝負好難預計；不過將軍澳運動場草地質素好好，呢場比賽一定好精彩。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：88袁皓俊

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 2列斯奧 4立花稜也

中場：26黃俊皓 33迪高 44中村祐人

前鋒：8艾華頓 9洛迪古斯 91基華尼頓

傑志

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：10.基爾頓 37.巴爾拿 17.米基爾

前鋒：99.潘沛軒 9.丹恩奴域 7.明加索夫