法國羽賽又闖關！李卓耀8強淘汰中國球手陸光祖

香港羽毛球好手李卓耀於法國公開賽延續弗爆表現，周五（28日）於男單8強戰中以21比14、11比21及21比18擊敗中國球手陸光祖，今年首次闖入BWF世巡賽超級750級賽事最後4強，繼續向錦標邁進！

兩位同齡球手於2019年曾對賽一次，該仗陸光祖以直落盤數勝出。26歲的李卓耀今仗沉著應戰，首局雙方於初段互有領先，至4比4平手後，李卓耀連環進攻得手，領先至7比5後，更一口氣拿下5分拋開比數，其後愈打愈順，先以21比14拔頭籌。然而次局形勢逆轉，該位為中國贏得應屆蘇迪曼盃冠軍功臣積極搶攻，令李卓耀疲於奔命，一度大幅落後至5比15，最終這位世界排名15的港將無力挽回，輸11比21被扳回一局，比賽進入決勝局。

乘接氣勢，陸光祖於第3局佔得先機，一度拋開4比0，幸好李卓耀未有洩氣，咬緊牙關反撲，追至平手後雙方爭持更激烈，至10比10時李卓耀打破缺口，打出兩波3比0及5比0的攻勢，以為大勢已去的陸光祖其後再急起直追，收窄李卓耀領先優勢至18比16，於關鍵時刻李卓耀把握較佳，終於以21比18奠勝，結束這場歷時1小時05分鐘賽事，有驚無險地打入4強，將與Kunlavut Vitidsarn或丹麥Rasmus Gemke的勝方，於周六對撼爭取決賽權。