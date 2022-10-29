何詩蓓多倫多站400自掛銅　16歲新星破世盃紀錄

世界盃短池泳賽多倫多站周五展開，上站豪取三金的香港飛魚何詩蓓在女子400米自由泳決賽，火併包括美國天后列迪姬在內的高手後，奪得銅牌；16歲加拿大新星麥恩杜舒(Summer McIntosh)則以破世界盃兼世青紀錄的時間擊敗列迪姬奪金。

多倫多站可謂高手雲集，當中包括26面奧運及世界賽金牌的美國超級飛魚列迪姬，何詩蓓在初賽輕鬆以4分02秒68躋身決賽，而列迪姬則游出3分56秒23首名闖決賽，比起麥恩杜舒在初賽時間(4分01秒11)快5秒。

不過，在晚上的決戰鬥得激烈，16歲的麥恩杜舒與列迪姬的爭逐成為焦點，Summer在頭25米已游出13秒91的驚人時間，結果有主場之利的她，以3分52秒80率先衝線，首奪世界盃金牌，並打破了中國王簡嘉禾所保持的世界青年紀錄及世界盃紀錄，其成績僅與世界紀錄(3分51秒30)只差不足1秒，而自2019年後首次在世界盃亮相的列迪姬僅輸0.08秒屈居亞軍，香港的何詩蓓以3分58秒50獲得銅牌。

「經過漫長的夏天，我真是很開心，這個成績不是我預期之內。」麥恩杜舒賽後非常興奮，而她今站將會出戰六個項目。

至於何詩蓓香港時間今晚再度亮相，出戰女子200米自由泳初賽，再與列迪姬等高手較量，而何詩蓓是這項世界紀錄保持者，力爭今站個人首面金牌。