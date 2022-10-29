迪基亞落選西班牙大軍名單　無緣今屆世界盃

今屆世界盃決賽周又缺少1位球星，根據西班牙《阿斯報》爆料，曼聯門將迪基亞落選西班牙國家隊55人初步名單，意味將無緣今屆世界盃。最諷刺係從未為西班牙上陣嘅基達菲29歲門將大衞蘇利亞卻榜上有名，難怪球迷紛紛為迪基亞抱不平，鬧爆西班牙主帥安歷基有眼無珠。

據悉安歷基今次初步揀選咗5位門將，包括3位常客，效力畢爾包嘅烏尼西蒙、白禮頓門將羅拔山齊士、賓福特門將大衞拉耶。

至於近期重獲車路士正選門將位置嘅阿列沙巴拿加以及名不經傳嘅基達菲門將大衞蘇利亞都有份，偏偏名氣最大嘅迪基亞落選。

迪基亞可以話係曼聯近2年表現最出色球員，特別係上季多次拯救球隊，唔少球迷認為如果冇迪基亞把關，曼聯上季可能已經降班，紛紛為佢無緣世界盃，感到不值。

不過，迪基亞今次落選有迹可尋，因為安歷基近年以「戰術原因」一直冷落呢位31歲鋼門，佢對上一次入選國家隊名單已經係上年11月，問題係今次55人初步名單，寧願揀大衞蘇利亞，都唔揀迪基亞，難免令人質疑安歷基做得太絕。恐怕只要安歷基仍然擔任西班牙主帥，迪基亞嘅國際賽生涯都冇得翻身。

值得一提，近年被安歷基打入冷宮嘅巴黎聖日耳門中堅沙治奧拉莫斯有份入選55人名單，真係同人唔同命。

安歷基將於11月11日公布最終26人大軍名單出戰今屆世界盃，阿列沙巴拿加、大衞蘇利亞即使入選今次55人初步名單，但最後可能會被放棄。