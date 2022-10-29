華倫巴塞射手大戰！卡雲尼激鬥羅拔佬

西甲焦點大戰，華倫西亞主場對巴塞隆拿，華倫射手卡雲尼狀態勇猛，近3場轟入4球，有力攻破對手大門。巴塞隆拿喺歐聯出局後，勢必全力爭奪聯賽錦標，作客都會搶攻；雙方近4次對賽總入球全開4球或以上，再追中位數3.5球嘅入球大。（Now 632周日凌晨3時直播）

卡雲尼今夏以自由身離開曼聯後，8月尾加盟華倫西亞，呢位35歲烏拉圭射手寶刀未老，經過一段適應期之後，愈戰愈戰，近3場聯賽都有波入，成為「蝙蝠兵團」破門利器。加上華倫西亞近5次聯賽主場迎戰巴塞隆拿，有4次先入波打開紀錄，可見佢哋喺地利優勢支持下，即使面對呢支傳統勁旅都毫不畏懼，今場入波機會非常高。

至於巴塞隆拿上仗歐聯以0比3不敵拜仁慕尼黑後，只能轉戰歐霸盃，球隊必定重視西甲多過呢項「二奶盃」，應會集中力量踢好聯賽。事實上，巴塞喺西甲走勢唔錯，近10場聯賽贏9場，前鋒羅拔利雲度夫斯基已有12球進帳，佢今場同卡雲尼鬥射術，有望合演入球騷。

直播表

周六12:00pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 墨爾本勝利

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周六1:00pm 韓職 水原藍翼 Vs FC安養

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周六2:00pm 日職 橫濱水手 Vs 浦和紅鑽

有線601、661台

周六2:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 神戶勝利船

有線602、662台

周六2:00pm 日職 廣島三箭 Vs 北海道札幌岡薩多

有線604、664台

周六2:15pm 澳職 中岸水手 Vs 西部聯

無綫數碼頻道85

周六3:00pm 韓職 金泉尚武 Vs 大田市民

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周六4:45pm 澳職 FC麥克阿瑟 Vs FC悉尼

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周六7:00pm 德乙 基爾 Vs 杜塞爾多夫

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周六7:30pm 英超 李斯特城 Vs 曼城

Now 621、611

周六8:00pm 西甲 艾美利亞 Vs 切爾達

Now 632

周六9:00pm 意甲 拿玻里 Vs 薩斯索羅

Now 638

周六10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 熱刺

Now 622

周六10:00pm 英超 賓福特 Vs 狼隊

Now 625

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 車路士

Now 621

周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 修咸頓

Now 624

周六10:00pm 英超 紐卡素 Vs 阿士東維拉

Now 623

周六10:15pm 西甲 卡迪斯 Vs 馬德里體育會

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周六11:00pm 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 特魯瓦

Now 639

周日凌晨零時 意甲 萊切 Vs 祖雲達斯

Now 638

周日0:30am 英超 富咸 Vs 愛華頓

Now 621

周日0:30am 西甲 西維爾 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日2:30am 德乙 聖保利 Vs 達斯泰特

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周日2:45am 英超 利物浦 Vs 列斯聯

Now 621、611

周日2:45am 意甲 國際米蘭 Vs 森多利亞

Now 638

周日3:00am 西甲 華倫西亞 Vs 巴塞隆拿

Now 632

周日3:00am 法甲 斯特拉斯堡 Vs 馬賽

Now 639