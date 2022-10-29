港超聯　東方砌深水埗絕不手軟

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）頭場，由東方坐鎮旺角大球場迎戰深水埗。主場出擊的東方今場強陣出擊，葉鴻輝把守最後一關，梁振邦、馬高斯及胡晉銘鎮守中場，前線三叉戟包括孫銘謙、巴杜姆及蔡立靖。至於深水埗今場亦有不少調動，陳靜謙、杜國榆、史提芬組成3人後防，奧恩博及尼高拉斯出任翼衞，支援雙箭頭羅港威、鄧子均。（on.cc東網周六下午3時直播）

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

9 巴杜姆

10 蔡立靖

16 梁振邦 [C]

22 梁冠聰

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

5 朱康銘

11 黃皓雋

13 朱偉鈞

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

55 馬希偉

62 劉浩揚

66 李卓軒

深水埗正選：

17 屠俊翹 [GK]

3史提芬

5 陳靜謙

6 周家樂

8 尼高拉斯

9羅港威 [C]

10 劉浩霖

12 黎格爾

23 杜國榆

39鄧子均

99奧恩博

後備：

1 王子聰 [GK]

31 鄔智銘 [GK]

4簡兆威

11 黃靖揚

13 鄧港桁

14 烏哲里

18 嚴啟華

19 黃天朗

21陳灝

41 梁星耀

49 周泊鈞

91 泰亞高

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）展開第4輪爭奪，頭場有東方坐鎮旺角大球場，迎戰重返頂級聯賽的深水埗。近況回勇的東方，為延續連勝走勢今場絕不手軟，至於深水埗仍要為首勝努力，放手一搏誓要在強敵身上搶分。（on.cc東網周六下午3時直播）

剛剛過去的緊密賽程東方表現出色，取得3連勝，包括上場於「高級組銀牌賽」8強以3比1淘汰晉峰，對此主教練盧比度（Chino）表示：「贏波係會有正面影響，球隊信心都好咗。」對手深水埗至今仍未嘗一勝，但Chino呼籲球隊切勿鬆懈：「雖然啱啱贏波，但我唔希望見到球隊因此放鬆，如果球員覺得呢場波易踢，咁佢哋就會大錯特錯，因為深水埗會落足全力應戰。」值得一提，今季被提拔至1隊的東方自家「青訓產品」柏拔，已獲批特區護照，可望以本地球員身分為球隊出戰。

早前斬獲今季開齋波的胡晉銘，在中場與梁振邦於合作無間，他認為「傻邦」令自己有更大空間參與進攻。「晉銘」過往曾效力天水圍飛馬，早前「亞協盃」更曾與郭嘉諾領軍的臺南市FC碰頭，對這位深水埗主帥的執教風格不會陌生：「『嘉諾Sir』執教嘅球隊防守緊密，需要特別留意佢哋攻守轉換。」

深水埗上場在大幅度輪換下，再於「高級組銀牌賽」大敗予理文，主教練郭嘉諾坦言過去3場，給予超過20名球員落場，有助自己考察球員，相信接下來在聯賽可以漸入佳境，今場目標爭取入球及搶分。「嘉諾Sir」在6月份曾帶領臺南市FC，在「亞協盃」與東方交手，他認為：「佢哋人腳變動唔大，外援差唔多全部都喺到，而蔡立靖加盟之後，排陣上多咗變化。雖然預咗唔易踢，但深水埗嘅球員一定會傾力應戰。」

前鋒鄧子均近兩場復任正選，狀態不俗，「均仔」希望隊友們可以繼續努力，目標對東方有分落袋：「過去兩場我哋受壓嘅時間比較多，進攻機會相對少，但唔係完全冇機會，把握力真係要加強同落多啲苦功。」