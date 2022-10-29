超級碗「7冠王」布雷迪與名模妻子離婚

NFL美式足球傳奇球星布雷迪與著名模特兒妻子Gisele Bundchen周五同日發出聲明宣布離婚，結束13年的婚姻關係。

布雷迪在社交平台表示:「我們友好地做出這個決定，感謝在一起度過的時光。很感恩我們擁有美麗的孩子，身為父母，我們將携手努力，一直保證他們得到應有的愛及關注。經過深思考慮後，我們決定結束婚姻關係。」布雷迪是NFL史上最偉大的四分衞，擁有7屆超級碗冠軍，五次獲得超級碗MVP，而Gisele則是巴西超級名模，自2001年起已是全球最賺錢的模特兒之一。

他們二人2006年相識，3年後步入婚姻殿堂，被視為「金童玉女」，婚後擁有兩個孩子。Gisele在聲明中表示:「我們首要目標是全力以赴愛我們的孩子，共同撫養他們，給他們應有的愛與關心。是的，結束這段婚姻並不是輕鬆的事，但我們已經分開了，這非常艱難，我們共同度過了幸福時光，希望TOM永遠順利。」而布雷迪希望外界尊重他們的私隱；有消息指二人婚姻出現問題，主要原因是45歲的布雷迪本來於今年２月宣布退役，但很快又再改變主意，令42歲的Gisele感到不滿。