變陣搶分追趕榜首　曼城半場可速破李城

英超周六(29日)晚早場好戲碼，李斯特城主場迎戰曼城。「藍月亮」早前不敵利物浦後，上輪聯賽3比1輕取白禮頓重回勝軌。「狐狸」李斯特城今季成績嚴重下滑，主要原因係防線鬆散，今場難擋對手來犯；曼城近5仗聯賽4次半場領先，踢法搶韁，半場客勝有計。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

曼城上輪聯賽憑艾寧夏蘭特上半場梅開二度，加上奇雲迪布尼射入「世界波」輕取白禮頓，隨着爭標勁敵阿仙奴上輪英超賽和修咸頓失分，「藍月亮」目前僅落後「兵工廠」2分，今仗贏波就可以暫時升上榜首，肯定會加多兩錢肉緊。

艾寧夏蘭特或缺陣

雖然佢哋上場歐聯只能同多蒙特悶和0比0，但畢竟曼城已提前出線，稍有保留好正常，要留意係艾寧夏蘭特出現傷病問題或會缺陣，預計今場由祖利安艾華利斯擔正，配合基亞利殊同菲爾科頓，最重要係奇雲迪布尼喺中場派牌，繼續強攻對手。

李斯特城踢法攻強於守，佢哋開季12戰共失24球，平均每場失2球咁多，不過近期略見改善，近3仗保持不失球，而且錄得兩連勝。占美華迪上場入波，係佢今季開齋入球，但今仗對手級數唔同，係英超攻力最強嘅曼城，預計後防將受嚴峻考驗，如果今場一開波就同「藍月亮」對攻，相信只會死得更快，一於捧曼城半場客勝。