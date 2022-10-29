港超聯　重量級大戰！理文硬撼傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）壓軸重頭戲，理文於將軍澳運動場主場出擊，與傑志上演「理傑大戰」。兩大勁旅今季首次碰頭，主隊理文派出基華尼頓及艾華頓攻堅，亞哥斯達及顏樂楓復任正選，與迪高坐鎮中場，加維蘭先列後備；傑志正選陣容僅作出1個調動，羅梓駿重返正選大軍，文尼亞斯繼續擔任箭頭，明加索夫及潘沛軒負責兩翼側擊，巴爾拿、米基爾及基爾頓於中場提供支援。

理文正選：

88 袁皓俊 [GK]

3 徐宏傑

4 立花稜也

5 余煒廉

8 艾華頓

10 亞哥斯達

15 馮慶燁

16 顏樂楓 [C]

26 黃俊皓

33 迪高

91 基華尼頓

傑志正選：

86 保羅 [GK]

2 羅梓駿

5 艾里奧 [C]

7 明加索夫

8 文尼亞斯

10 基爾頓

17 米基爾

18 周緣德

37 巴爾拿

77 費蘭度

99 潘沛軒

理文後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

7 李康廉

11 鄭兆均

12 羅焯熙

14 荷西安祖

17 張憙延

21 曾錦濤

22 加維蘭

23 黃威

29 余沛康

44 中村祐人

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

9 丹恩奴域

15 羅拔圖

19 黃洋

20 趙聡悟

22 賓紀文

24 顏卓彬

28 鄭展龍

30 張廣然

66 曾以行

74 甘智健

88 艾力士

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）於將軍澳運動場爆發重量級大戰，由理文主場出擊火併全勝之師傑志。雙方近年碰頭鬥到難分難解，今季首度碰頭，必有一番龍爭虎鬥，球迷萬勿錯過。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播）

今季雄心萬丈的理文，被視為有力挑戰傑志王者地位的實力分子之一，「理傑大戰」亦被視為今季聯賽焦點對決，主教練陳曉明就表示球隊會以平常心面對：「贏傑志係3分，贏其他球隊都係3分，球員唔需要過分睇重呢場比賽嘅重要性。」「高級組銀牌賽」8強大炒深水埗5比0之後，「黃黑軍團」各項賽事已經取得3連勝，「曉明Sir」對現時球隊士氣和狀態都感滿意。荷西安祖已重投操練，惟亞哥斯達與顏樂楓上場因傷缺陣，今場能否趕及復出要視乎臨場情況。

兩軍對上一次於聯賽交手，理文在落後的劣勢下，最終連入兩球逼和傑志，當時攻入關鍵入球的洛迪古斯（Bleda），今季腳風不俗，包括早前面對香港U23一役獨取5球。Bleda認為今場賽事不易應付，但強調最終結果如何要踢過先知：「呢場波肯定難踢，但我哋實力都唔錯，落到場咩事都可以發生。」

傑志於上場「高級組銀牌賽」8強，幾經辛苦才在加時以4比1反勝冠忠南區，總監兼主教練朱志光表示球員經過一周休息後，體能恢復上不成問題，惟沙根巴耶夫、查理史葛需繼續缺陣。作客爭標勁敵理文，「朱Sir」認為聯賽仍有漫漫長路，故未有太大壓力，又預計今場大家會鬥攻：「理文今季刻意簽入咗好多攻擊球員，攻力有好大提升，相信佢哋唔會踢得太消極同被動。」

上場對南區個人連中三元的丹恩奴域，今季才第二次正選上陣，這名黑山射手指自己感覺良好，而狀態亦正慢慢提升，希望入球陸續有來。今場硬撼理文，「黑山伊巴」直言十分期待：「理文輸畀南區，但我哋贏南區都好驚險，勝負好難預計；不過將軍澳運動場草地質素好好，呢場比賽一定好精彩。」