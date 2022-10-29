港超聯　冠忠南區主場唔放過港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）其中一場頭場，有冠忠南區於香港仔運動場迎戰港會。連續兩場不敵傑志的南區，極需1場勝仗重返勝軌，但港會作為聯賽不敗之師，絕不會輕易就範，惡鬥在所難免。（周日下午3時開賽）

冠忠南區上場於「高級組銀牌賽」8強同傑志鬥足120分鐘，最終力戰下慘遭淘汰，主教練鄭兆聰（Ricky）認為比起早前聯賽大比數落敗，南區上場表現明顯有改善，並認為兩連敗並未動搖球隊信心：「我哋只係輸咗畀運氣，球員已經盡力，最緊要佢哋都好有經驗，經歷過好多嘢。」

謝朗軒、謝德謙及佐佐木周已重投操練，是役可以候命。Ricky承認港會把握機會能力出色，提醒球隊必須小心應戰：「希望可以減低佢哋嘅威脅，再積極製造機會，呢場會當對手係前列球隊咁應付，目標只有1個，就係要贏波。」

港會今季開局出色，3場聯賽後，以2勝1和得7分一度高踞榜首，但主教練東尼咸美頓（Tony）仍然保持謹慎，表示球隊接下來仍要面對連場硬仗：「港會從未試過排榜首，但我哋都明白之後嘅比賽都好難打，例如今場要對南區，之後仲有理文，傑志同東方等等，次循環都要再對標準流浪同晉峰。」

對於球隊今場作客香港仔，Tony提到南區有不少具質素球員，但球隊依然會努力奮戰：「南區今場會被睇高一線，佢哋狀態好好，但我哋主動面對挑戰，希望把握到一、兩個機會，咁就可能會攞到分數。」