港超聯　標準流浪鬥和富大埔 兩隊都要爭氣！

【東網按次收費直播】

周日（30日）繼續為球迷送上「中銀人壽香港超級聯賽」直播賽事，頭場由標準流浪坐鎮斧山道運動場迎戰和富大埔。流浪上場重拾勝軌，隊內士氣大振，至於大埔為報回早前在「高級組銀牌賽」首圈落敗之仇，再碰頭定必份外賣力，激戰可期！（on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪上場於「高級組銀牌賽」淘汰香港U23，順利晉級4強，教練賴嘉輝認為這場勝仗能起正面影響，希望可以藉此減輕球員壓力，又提到基藍馬的刑滿復出，有助加強中後場調動靈活性。今場在聯賽再對和富大埔，「賴Sir」提醒球員不可輕敵：「唔好當大埔係一支新升班球隊，始終佢哋傳統落到場係好搏命，而大部分球員都有港超經驗，相信經過呢幾個月嘅磨合，佢哋表現會有提升。」

上場對香港U23為球隊埋齋的祖連奴，各項賽事已經射入3球，但他指個人仍有不少進步空間。祖連奴上次在「高級組銀牌賽」面對大埔有所斬獲，但這名巴西籍射手預期今次交手會緊湊得多：「大埔絕對唔容易應付，今場波一定會比上次踢得更辛苦，我哋一定要打醒十二分精神。」

和富大埔去仗以4比0擊敗深水埗，收穫今季聯賽首勝，主教練李恆匯表示取勝對球隊有正面意義。兩軍9月初在「高級組銀牌」首圈曾交手，大埔當時以1比2落敗無緣晉級，「匯Sir」承認流浪實力強勁，但指出場地和人腳等因素影響下，今場形勢或會有所不同：「斧山道運動場比較大風，球場較細，對我哋防守會有幫助，加上今場多番保連奴幫手，希望可以唔使咁被動。」他續指馮冠鳴正受傷患困擾，未知能否趕及復出。

今季加盟大埔後各項賽事已攻入2球的王力威（Naveed），堪稱是球隊一大奇兵，他希望繼續用好表現，令大埔球迷對他留下好印象：「初初嚟到大埔係有啲陌生，但依家球迷已經開始認識我，希望可以繼續努力同球隊共創佳績。」Naveed認為現時球隊狀態比季初已有改善，今次再鬥流浪有信心能全取3分。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：4.金旻奎 33.賈思浩 55.基藍馬 19.姚浩明

中場：10.林嘉緯 5.林遼太 16.林衍廷

前鋒：90.祖連奴 9.林學㬢 7.劉智樂

和富大埔

門將：63.李瀚灝

後衞：6.羅振庭 33.加比爾 26.李家豪 31.翁煦濤

中場：17.陳曉鋒 67.利馬 16.安達

前鋒：7.王力威 20.保連奴 9.鍾偉強