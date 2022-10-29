港超聯　搶分大戰！香港U23惡鬥晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（30日）尾場賽事，由今季未嘗一勝的香港U23，假將軍澳運動場迎戰各項賽事5場不勝的晉峰，雙方爭勝決心毋容置疑。此外，今次為兩隊季內首度交鋒，新鮮感十足，賽果隨時令人意想不到。（港台電視32及on.cc東網周日下午6時直播）

香港U23在對上兩場盃賽，分別不敵東方及標準流浪，但表現並不失禮，主教練司徒文俊認為今場對手晉峰踢法主動，進攻球員走位靈活，球隊需要嚴加提防：「例如林樂勤都好有能力，左右二閘後上助攻都會帶來威脅。」「司徒Sir」又希望球員能夠改善把握力：「當有進攻機會嘅時候，可以嘗試做好最後一傳同射門，咁隊友就容易啲跟進。」陣容方面，早前「菁英盃」對東方兩黃一紅被逐的陳潤潼，今場復出。

超齡球員羅曉聰稱球隊今季有不少失球，為球員失誤所致，覺得球隊如果能夠減少錯誤，有信心比賽形勢可以改寫；他點名對手的費利浦薩及林樂勤，會為晉峰製造不少麻煩：「呢兩個球員速度快、技術好，可以做突破，吸引幾個防守球員埋嚟，之後再分波畀隊友。」

晉峰接連在聯賽及「高級組銀牌賽」不敵東方，總教練何信賢承認士氣受損，認為球隊需要加強進攻把斧，以及在中前場猜傳上做得更好。球隊對上一場勝仗已經是9月初擊敗和富大埔，「何Sir」直言目前承受一定壓力，對香港U23目標全取3分：「一定會踢得直接啲，尤其對方未必會踢得主動，依家球員信心有啲動搖，要攞番啲自信，希望贏番場鼓勵吓自己。」陣容上，上場因傷退下火線的艾拔簡勞，上陣成疑。

年青翼鋒紀思昊今季於各項賽事，正選上陣3次，他坦言對自身狀態並未滿意：「尤其關鍵時刻嘅處理未夠成熟同冷靜，改善呢個地方，相信可以幫助球隊創造更多入球。」球隊近況不佳，但「思昊」指自身信心未受影響，反而希望努力踢得更好，幫助球隊盡快「止血」。

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：1龐焯熙

後衞：22陳潤潼 28黎皚韜 15黃浩然 6李俊諺

中場：8鄧筵霑 10羅曉聰 19林樂賢

前鋒：7袁世傑 20陳嘉宝 26吳栢希

晉峰

門將：14.羅澔陽

後衞：20.鄭璟昊 4.曾仲楠 6.葉卓文 7.林樂勤

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 77.伍家揚

前鋒：27.費利浦薩 10.黃偉國 11.紀思昊