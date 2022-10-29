港超聯　激戰！理文2比1險勝傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（29日）壓軸重頭戲，理文於將軍澳運動場主場迎戰傑志。結果比賽後段踢少1人的理文，憑艾華頓及迪高上半場各入1球，以2比1擊敗靠艾里奧扳回一城的傑志，成為這場「理傑大戰」的贏家。

兩大勁旅今季首次碰頭，主隊理文派出基華尼頓及艾華頓負責攻堅，亞哥斯達及顏樂楓復任正選，與迪高坐鎮中場，加維蘭先列後備；傑志正選陣容僅作出1個調動，羅梓駿重返正選大軍，文尼亞斯繼續擔任箭頭，明加索夫及潘沛軒負責兩翼側擊，巴爾拿、米基爾及基爾頓於中場提供支援。

傑志開局控球稍佔優勢，但靠快速反擊發圍的理文，形勢絕不落下風，11分鐘，基華尼頓與亞哥斯達禁區頂配合後殺入禁區，但被回防的傑志守將及時解圍。主隊再接再厲，17分鐘艾華頓禁區邊「K角位」起腳，皮球彎向遠柱入網，為「黃黑軍團」先拔頭籌。

落後的傑志，嘗試用「過頭波」衝擊理文後防，但箭頭文尼亞斯多次出現在越位位置，進攻成效一般。29分鐘，明加索夫殺入禁區起腳，射門僅僅柱邊出界。44分鐘，理文再下一城，迪高接應傳中門前射入，幫助主隊完半場前取得2球領先優勢。

換邊後戰況依然緊湊，47分鐘，後備入替的羅拔圖傳中，文尼亞斯斜身凌空射門，但未能威脅理文門將袁皓俊。「藍鳥」繼續換人，派出丹恩奴域與文尼亞斯組成「雙塔」鋒線。59分鐘，傑志獲得禁區內間接罰球機會，丹恩奴域操刀射門，被理文守將解圍。62分鐘，文尼亞斯再接應傳中頭槌攻門，被袁皓俊一抱入懷。

後防一度受壓的理文，68分鐘再製造出反擊機會，艾華頓中場成功搶到球權交給基華尼頓，後者窄位起腳射中網側。積極反撲的傑志，在75分鐘收到回報，艾里奧接應罰球頂入，為球隊扳回一城。3分鐘後理文收到壞消息，徐宏傑侵犯明加索夫，被球證直接出示紅牌驅逐離場。雖然主隊餘下時間要10人應戰，但傑志未能把握人數優勢增添比數，最終理文將2比1勝局保持到完場，全取3分後暫時升上榜首。

今場大戰除了兩隊貢獻3個入球之餘，球證亦一共總共出示12張黃牌及1張紅牌，賽後傑志總監兼總教練朱志光承認場面激烈，但比賽內容難言精彩：「我都唔希望榜首大戰會踢咗啲學界足球出嚟，只求大腳踢走唔好輸就得，贏到都冇用。」「朱Sir」認為傑志上半場的兩個失球，與球員沒有留意球證哨聲有關，希望球隊要吸取教訓。傑志開季連勝走勢斷纜，但「朱Sir」認為聯賽征途漫長，相信所有球隊都還有機會失分。

理文主教練陳曉明形容今場能夠擊敗傑志，對球隊而言是一場能夠振奮士氣的勝仗：「希望今場勝仗會令到我哋更加有信心，一路殺落去。」對於被指球隊今場踢法過於消極，「曉明Sir」回應指：「打法上嘅嘢，我覺得踢波就係咁，雙方都有唔同嘅戰略，可能情況調轉，對方都會咁踢。」他承認球隊在打法上仍有改善空間，尤其希望日後在形勢受壓的情況下，能夠做得更好。