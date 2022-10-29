比堤：紅魔復興　最緊要有信心

曼聯在領隊坦哈格的帶領下，正在不斷進步當中。我認為紅魔一眾球員今仗主場出擊信心十足，可擊敗韋斯咸。

曼聯上次聯賽對熱刺，可謂完全控制戰局，相信球隊正踢出領隊所要求的前場壓迫、不給予對方空間、以及創造更佳入球機會的踢法。上仗聯賽對車路士亦一樣，縱使作客，仍能製造不少麻煩予「藍戰士」。

紅魔簽入卡斯米路後，大大提升球隊的兩種能力。首先是攔截能力，其次是控場能力。卡斯米路不但有效截斷對方反擊，更可調校節奏、判斷何時再組織有效攻勢，我認為他是曼聯長期以來一直缺少的球員。

韋斯咸前兩季表現出色，但以球會定位來說，要維持高水平表現的確有一定困難。韋斯咸今季簽入了不少新球員，需要時間才能融入球隊，但我認為他們表現已越來越好，儘管前一輪聯賽不幸地不敵利物浦，但上一輪聯賽成功擊敗般尼茅夫。

預期「錘仔幫」今仗會讓紅魔取得較多控球時間，再嘗試反擊。如果韋斯咸今仗想有分落袋的話，迪格蘭賴斯就要交出最佳水平，查洛保雲於前線亦要不斷作出竄擾，只可惜曼聯狀態、信心俱已回復，預計韋斯咸凶多吉少。