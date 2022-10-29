車路士兩擺烏龍　樸達倒戈白禮頓慘敗

周六晚英超大戰，車路士領隊樸達首度重返白禮頓主場倒戈，結果慘吃敗仗，在半場連擺兩個烏龍、落後0比3劣勢下，最終以1比4大敗，執教「藍戰士」首嚐敗績，相反白禮頓改由迪薩比執教後終於敲響勝鼓。

樸達9月中由白禮頓過檔車路士領軍後，錄得6勝3和9場不敗佳績，以佢對白禮頓嘅認識，今仗倒戈值得睇好，勢估唔到會輸得咁慘，今場白禮頓踢出針對性部署，車仔幾位守將堤亞高施華、古古列拿、羅夫度斯卓克等「放題」頻頻被爆，導致上半場潰敗。

開賽初段車仔後防即出事，堤亞高施華兩度護空門，但最終都要失守，白禮頓快攻，三笘薰妙傳李安度杜沙特，門前扭過阿列沙巴拿加破網，5分鐘領先1比0；車仔失守後仲未回魂，14分鐘對方角球攻勢，羅夫度斯卓克門前擺烏龍輸到0比2。

所謂禍不單行，今次輪到杜利奧查洛巴擺烏龍，42分鐘車路士輸到0比3，早前保持5仗不失球嘅阿列沙巴拿加，今仗半場狂失3球，令人震驚。

雖然車仔下半場初段即由夏維斯頭槌破網，追成1比3，但對大局無甚幫助，臨尾柏斯高哥斯整多粒，白禮頓以4比1擊敗車路士，全取3分。